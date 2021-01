Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Johnson & Johnson: προς αίτημα για έγκριση απο τον EMA

Πότε υπολογίζεται ότι θα υποβληθεί το αίτημα για το 4ο εμβόλιο που πρόκειται να χορηγηθεί στην Ευρώπη.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ελπίζει ότι η Johnson & Johnson θα υποβάλει αίτηση για την έγκριση του εμβολίου της κατά της Covid-19 τον Φεβρουάριο, δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του EMA Εμερ Κουκ.

«Ελπίζουμε ότι θα γίνει τον Φεβρουάριο, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν είμαι σε θέση να το κάνω», είπε.

Την Τετάρτη, ο Πέτερ Λίζε, ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αρμόδιος για θέματα υγείας είχε δηλώσει ότι η εταιρεία είναι πιθανόν να καταθέσει αίτηση για την έγκριση του εμβολίου της από την Ευρωπαϊκή Ενωση τον Φεβρουάριο.

«Η ευρωπαία επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου ανακοίνωσε κατά την διάρκεια συνεδρίασης της ομάδας μας σήμερα το πρωί ότι η παρασκευάστρια εταιρεία Johnson & Johnson είναι πιθανόν να καταθέσει αίτηση για έγκριση του εμβολίου της από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο», είπε ο ευρωβουλευτής.

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή έχει δώσει μέχρι στιγμής έγκριση για τα εμβόλια των Pfizer/BioNtech και Moderna, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση με ταχείες διαδικασίες του εμβολίου της AstraZeneca.

Η Εμερ Κουκ διευκρίνισε ότι ο EMA δεν έχει λάβει ακόμη αιτήσεις έγκρισης για το ρωσικό και τα κινεζικά εμβόλια, αλλά βρίσκεται σε συνομιλίες με τους ρώσους υπευθύνους.

Χθες, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), δήλωσε ότι η Ρωσία θα υποβάλει επίσημη αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση τον επόμενο μήνα για την έγκριση του εμβολίου κατά της Covid-19 Sputnik V.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγηση εξ ομοτίμων του ρωσικού εμβολίου θα δημοσιευθεί σύντομα και θα αποδειχθεί η υψηλή του αποτελεσματικότητα, δήλωσε ο Κίριλ Ντμίτριεφ σε συνέντευξή του στο forum Reuters Next.