Οικονομία

Σύστημα ΔΙΑΣ: άμεσες πιστώσεις λογαριασμών σε λίγα δευτερόλεπτα

Από σήμερα, η ΔΙΑΣ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις μεταφορές ποσών, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οποιαδήποτε ώρα της μέρας.

Η ΔΙΑΣ «ανακοινώνει την ετοιμότητά της για την διακίνηση Άμεσων Πληρωμών στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)».

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, «Η ΔΙΑΣ Α.Ε., ως διαχειρίστρια του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ, θα ανήκει από τις 15 Ιανουαρίου 2021 στην ευρωπαϊκή ομάδα των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού που επεξεργάζονται Άμεσες Πληρωμές (SCT Instant) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών.

Η ΔΙΑΣ Α.Ε., τελώντας υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι έτοιμη να υποστηρίξει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στη διακίνηση instant payments (άμεσων πληρωμών), το νέο μέσο πληρωμών που εγγυάται την πίστωση του δικαιούχου σε δευτερόλεπτα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας (24/7/365).

Ακολουθώντας τις προτεραιότητες που θέτουν το Ευρωσύστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, η ΔΙΑΣ Α.Ε. έχει επενδύσει σε καινοτόμες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων της και είναι προετοιμασμένη για την υποστήριξη νέων μέσων πληρωμών, όπως αυτά αναμένεται να υιοθετηθούν από ευρωπαϊκούς φορείς και πρωτοβουλίες».