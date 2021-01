Κοινωνία

Τραμ: αρχίζουν ξανά τα δρομολόγια προς το ΣΕΦ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λειτουργία για το σύνολο της γραμμής προς το ΣΕΦ, η οποία είχε διακοπεί τον περασμένο Μάρτιο.

«Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ενημερώνει τους πολίτες και τους επισκέπτες της Αττικής ότι από την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 ξεκινούν εκ νέου τα δρομολόγια του Τραμ από και προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), τα οποία είχαν διακοπεί το Μάρτιο του 2020», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στις 20 Ιανουαρίου 2021 θα δοθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία το σύνολο της νέας γραμμής έως το ΣΕΦ και οι 10 από τις 11 στάσεις του εν λόγω τμήματος, καθώς στις «Τζιτζιφιές» τα έργα πολιτικού μηχανικού αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 15 ήμερες και το διάστημα αυτό οι συρμοί θα διέρχονται από εκεί χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του Τραμ από τη στάση «Μπάτης» στο Π. Φάληρο έως το ΣΕΦ διεκόπησαν προκειμένου να εκτελεστούν από την Περιφέρεια Αττικής τα έργα για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, στο πλαίσιο των οποίων είχε ενταχθεί η μετατόπιση της γραμμής και των στάσεων του Τραμ.

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου η Περιφέρεια Αττικής παρέδωσε στη ΣΤΑΣΥ τη νέα γραμμή και τις νέες στάσεις στο εν λόγω τμήμα και αμέσως ξεκίνησαν τα απαιτούμενα δοκιμαστικά δρομολόγια, προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων (υποδομή, ρευματοδότηση, σηματοδότηση, τηλεματική) και να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής επανέναρξη των δρομολογίων.

«Με αφορμή την παράδοση του έργου η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ θέλει να ευχαριστήσει την Περιφέρεια Αττικής, αφενός για τη συνεργασία που υπήρξε μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών των δύο φορέων και αφετέρου για την προτεραιότητα που δόθηκε στην εκτέλεση των έργων για τη μετατόπιση της γραμμής του Τραμ, με αποτέλεσμα να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των δρομολογίων στο συγκεκριμένο χρόνο, παρά τις αρχικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Ορμου, η διέλευση του Τραμ στο συγκεκριμένο τμήμα θα γίνεται σε ένα τελείως διαφορετικό αστικό περιβάλλον που θα αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, αλλά και θα συμβάλλει στη βελτίωση των μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πρώτα το Σύνταγμα, τώρα το ΣΕΦ, επόμενη στάση ΠΕΙΡΑΙΑΣ!», καταλήγει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.