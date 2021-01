Πολιτισμός

Αστρονομικό ποσό για ένα σχέδιο του Τεν Τεν

Ποια ιστορία συνοεδεύει το έργο του Ρεμί. Που βρισκόταν επί δεκαετίες;

Ένα σχέδιο του Τεν Τεν, το οποίο παρέμενε για χρόνια διπλωμένο σε ένα συρτάρι, πουλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στο Παρίσι, έναντι του ποσού των 3,175 εκατομμυρίων ευρώ, έγινε γνωστό από τον οίκο δημοπρασιών.

Το σχέδιο είναι έργο του Βέλγου εικονογράφου Ζορζ Ρεμί, γνωστoύ με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Herge, που ήταν ο συγγραφέας των βιβλίων κόμικς με πρωταγωνιστή τον Τεν Τεν. Απεβίωσε το 1983.

Ο Ερζέ είχε δώσει το σχέδιο στον εκδότη του, ως προτεινόμενο εξώφυλλο για το τεύχος «Ο Μπλε Λωτός», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Artcurial, που ανέλαβε την πώληση.

Ωστόσο, ο εκδότης απέρριψε το σχέδιο αποφασίζοντας να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο για το συγκεκριμένο εξώφυλλο.

Ο Ζορζ Ρεμί προσέφερε το σχέδιο ως δώρο στον Ζαν Λουί Καστερμάν, τον κληρονόμο του εκδοτικού οίκου που δημοσίευε τα βιβλία του Τεν Τεν.

Εκείνος κράτησε το σχέδιο διπλωμένο σε ένα συρτάρι. Έως τον θάνατό του, απέρριπτε τις προσφορές που του γίνονταν να πουλήσει το έργο, λέγοντας πως το φυλάσσει ως ένα δώρο από τον Herge, περιγράφει ο Έρικ Λερόι, ειδικός βιβλίων κόμικς στον οίκο Artcurial.

Ο αγοραστής του σχεδίου είναι ένας ιδιώτης συλλέκτης, τα στοιχεία του οποίου δεν αποκάλυψε ο οίκος δημοπρασιών.

Η τελική τιμή ξεπέρασε τις εκτιμήσεις του οίκου δημοπρασιών που είχαν θέσει ως υψηλότερο αντίτιμο το ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο σχέδιο εικονίζεται ο ατρόμητος ρεπόρτερ Τεν Τεν με ασιατική ενδυμασία, έχοντας στο πλευρό του τον σκύλο του Μιλού, να κρύβεται σε ένα βάζο από έναν κόκκινο δράκο