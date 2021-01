Πολιτική

Γεννηματά: Όχι άλλα λάθη, κοστίζουν ανθρώπινες ζωές

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση από την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας.

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας, κατηγορώντας τη για απόσταση από την πραγματικότητα, ασυνέπεια και μετάθεση ευθυνών.

«Υπάρχουν στην αντιπολίτευση αυτοί που σας βολεύουν κ. Πρωθυπουργέ, με την δημαγωγία. Υπάρχουν και αυτοί που σας ξεβολεύουν με τις προτάσεις, όπως το Κίνημα Αλλαγής, που εκπέμπει από τη συχνότητα της υπευθυνότητας, της τεκμηριωμένης κριτικής και των προτάσεων», είπε απευθυνόμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Κάθε μέρα που περνάει, ο λαός σφίγγει τα δόντια, γίνεστε επιρρεπής στις παραδοσιακές πρακτικές της Δεξιάς. Σε λίγο καιρό θα θέλετε κιάλια για να δείτε το Κέντρο. Βάζετε την Αστυνομία να λύσει τα προβλήματα των Πανεπιστημίων. Δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο».

Η κ. Γεννηματά επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η σύμπνοια και η συμπόρευση όλων των δυνάμεων απέναντι στον κοινό εχθρό. «Αυτή τη μάχη ή θα την κερδίσουμε όλοι μαζί ή θα την χάσουμε όλοι μαζί. Κοινωνία, κράτος και πολιτικό σύστημα είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο και ο εχθρός είναι κοινός και απέναντι μας.»

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, τόνισε πως το ΚΙΝΑΛ είναι «δύναμη ευθύνης και δεν επενδύει στην καταστροφή και τα ερείπια». Ωστόσο, ζήτησε να έρθουν «όλα τα στοιχεία στο φως» για τη διαχείριση της πανδημίας και «καμία συγκάλυψη ή αποσιώπηση». «Γιατί κάθε λάθος, κάθε παράλειψη, κάθε μέρα καθυστέρησης, κάθε ένα από τα πολλά μπρος-πίσω που έγιναν, κόστισαν και κοστίζουν ανθρώπινες ζωές», είπε και κατηγόρησε την Κυβέρνηση για «δειλία απέναντι στην παραδοχή των λαθών».

Με αφορμή τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης η κ. Γεννηματά εξαπέλυσε «βέλη» στην Κυβέρνηση λέγοντας πως κινείται «χωρίς σχέδιο», ενώ προειδοποίησε πως «οι πολίτες έχουν γνώση και μνήμη».

Η κ. Γεννηματά κατηγόρησε επίσης την Κυβέρνηση για αποδυνάμωση του συστήματος Υγείας και για μετάθεση των ευθυνών στους πολίτες. «Δεν μας ακούσατε, δεν κάνατε μαζικά τεστ. Αποδυναμώσατε τα δημόσια νοσοκομεία, δεν κάνατε προσλήψεις».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε δύο προκλήσεις: το ασφαλές άνοιγμα της αγοράς και τον έγκαιρο εμβολιασμό με όρους διαφάνειας», τόνισε. Ζήτησε την στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς παράλληλα και την αντιμετώπιση του συνωστισμού «στα σχολεία και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς». Παράλληλα, επεσήμανε πως «δεν γίνεται να εξαιρείται συνέχεια η Εκκλησία από τα μέτρα».

«Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε με οριζόντια μέτρα, που πνίγουν την οικονομία και την κοινωνία και εντείνουν τα αδιέξοδα» τόνισε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, συμπληρώνοντας πως «Κάθε lockdown έχει οδυνηρές συνέπειες για την οικονομία και τα νοικοκυριά, ενώ φαίνεται πως συχνά γίνεται με λανθασμένα στοιχεία».

Κλείνοντας την ομιλία της, η Φώφη Γεννηματά ξεκαθάρισε πως «το εμβόλιο δεν αρκεί για την πολυπόθητη ελευθερία» και ότι χρειάζεται σχέδιο και δράσεις σε όλα τα επίπεδα.

