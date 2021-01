Κοινωνία

Απατεώνες άρπαξαν τεράστια ποσά από ανυποψίαστα θύματα

Η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη της σπείρας που με γνωστή μέθοδο τηλεφωνικής απάτης στοχοποιούσαν κυρίως ηλικιωμένους.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών εξακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούταν στις τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα του τροχαίου ατυχήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθη προχθές, 12 Ιανουαρίου, το μεσημέρι ένας αλλοδαπός άνδρας και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη 2 αλλοδαπών συνεργών του.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι προαναφερόμενοι μαζί με συνεργούς τους ενώθηκαν σε εγκληματική ομάδα τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2020 και έχοντας διακριτούς ρόλους, δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην εξαπάτηση πολιτών.

Ως προς την μεθοδολογία τους, προσποιούμενοι τον αστυνομικό ή τον γιατρό, τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες και ισχυρίζονταν ότι το παιδί τους προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα ή έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα.

Με τον τρόπο αυτό προκαλούσαν στους ανυποψίαστους πολίτες έντονη σύγχυση και συναισθηματική φόρτιση και τους ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά δήθεν για να αποφύγει το παιδί τους τις συνέπειες του τροχαίου ατυχήματος ή δήθεν για να υποβληθούν σε άμεση χειρουργική επέμβαση, ως υποτιθέμενα θύματα του τροχαίου ατυχήματος.

Όπως διαπιστώθηκε, από το απόγευμα της 9ης Ιανουαρίου 2021 έως το απόγευμα της 11ης Ιανουαρίου 2021, πραγματοποίησαν 38 τηλεφωνήματα σε ανυποψίαστους πολίτες και προσπάθησαν να τους αποσπάσουν πάνω από 1.000.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία κατάφεραν να εξαπατήσουν:

την 4 Νοεμβρίου 2020 μία ηλικιωμένη γυναίκα στις Σέρρες όπου της απέσπασαν 15.000 ευρώ και

την 20 Νοεμβρίου 2020 μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Λάρισα όπου της απέσπασαν 26.000 ευρώ.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων και των υπόλοιπων συνεργών του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σερρών.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών από επιτήδειους, συμβουλεύει:

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο) ή με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο είχε ως συνέπεια το θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου συνήθως παιδιού. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.

Επισημαίνεται ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να μιλήσετε.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.