Οικονομία

Επιτροπή Λοιμωξιολόγων: “ναι” σε σταδιακό άνοιγμα της αγοράς με click away και click in shop

Το μερικό άνοιγμα του λιανεμπορίου, έδειξε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, στην ομιλία του στη Βουλή.

«Πράσινο φως» για την επαναλειτουργία των καταστημάτων έδωσε πριν λίγο η επιτροπή των λοιμωξιολόγων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόθεση της κυβέρνησης αποτελούσε να βρεθεί ένα σχέδιο που θα επιτρέψει το άνοιγμα της αγοράς αλλά με μικρό το ρίσκο να πυροδοτηθεί μία επιδημιολογική έκρηξη, όπως ανέφερε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της κυβέρνησης θέλει από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου να επιστρέψει το click away για το σύνολο της αγοράς, ενώ ειδικά για τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμημάτων να εφαρμοστεί το click in shop, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να δοκιμάζουν τα είδη που θέλουν ν’ αγοράσουν.

Το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά της διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, για την πορεία της πανδημίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων, πρότεινε στις επιβαρυμένες περιοχές τα καταστήματα να ανοίξουν μόνο με τη μέθοδο του click away.

Στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιλαμβάνονται η Δυτική Αττική, η Ροδόπη, η Βοιωτία και όλες οι περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς τοπικού lockdown.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το απόγευμα στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.

Η συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους ειδικούς είναι το αν θα ανοίξουν ή όχι οι εκκλησίες.