Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: παράταση για αιτήσεις και διορθώσεις

Μέχρι πότε έχουν διορία οι ενδιαφερόμενοι για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να διευκολύνει την ένταξη των επιχειρήσεων στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την προσεχή Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021.

Παράλληλα, σε περίπτωση λαθών, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έως τις 19 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέχρι σήμερα, 611.524 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Η εκταμίευση των κονδυλίων προς τους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 θα ξεκινήσει τη μεθεπόμενη εβδομάδα».