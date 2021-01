Πολιτική

Κουτσούμπας για κορονοϊό: παλινωδίες και τεράστιες ευθύνες της Κυβέρνησης

Επίθεση στην Κυβέρνηση για την διαχείριση τς πανδημίας εξαπέλυσε, μιλωντας στην Βουλή, ο ΓΓ του ΚΚΕ. Τι είπαν οι αρχηγοί των μικρότερων κομμάτων της Βουλής.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του στη Βουλή σήμερα επί της διαχείρισης της πανδημίας, τόνισε ότι ο μαζικός εμβολιασμός «απέχει πολύ από το να είναι μαζικός και δεν μπορεί να κουκουλώσει τις παλινωδίες και τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης».

Αναφέρθηκε στο «μόνιμο», όπως σημείωσε, κυβερνητικό επιχείρημα ότι «η Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες» το οποίο είναι η απάντηση της κυβέρνησης στην κριτική εκ μέρους του ΚΚΕ ότι αρνείται να προχωρήσει στην θωράκιση του δημοσίου συστήματος Υγείας και στη λήψη αναγκαίων μέτρων προστασίας σε χώρους δουλειάς, ΜΜΕ, σχολεία και σχολές. Όπως είπε, στη συνέχεια, η κυβέρνηση μπορεί να τα λέει αυτά σε εκείνους «που ούτε στα λόγια αμφισβητούν αυτό το σύστημα που πάνω από τα κέρδη βάζει πάλι τα κέρδη, εξωραΐζει την ΕΕ και τις αντιλαϊκές δεσμεύσεις της».

«Οι θέσεις και οι προτάσεις του ΚΚΕ δεν στριμώχνονται στα στενά όρια και στις λεγόμενες «αντοχές» της καπιταλιστικής οικονομίας. Έρχονται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη των κερδών των λίγων, έχουν στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πολλών» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι «σε όλες τις χώρες οι λαοί βιώνουν τα αποτελέσματα της πολιτικής της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του τομέα υγείας, που στη χώρα μας όλοι σας, χωρίς εξαιρέσεις ακολουθήσατε. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διαχειρίζονται την πανδημία με πυξίδα όχι τις ανάγκες των λαών τους, αλλά κυρίως τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων τους και το ίδιο ισχύει και με την κυβέρνηση σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς».

Είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικονική πραγματικότητα που δεν μπορεί να κρύψει ούτε τις ελλείψεις, ούτε το γεγονός ότι το δημόσιο σύστημα Υγείας έχει μετατραπεί σε σύστημα μιας νόσου με ό,τι αυτό σημαίνει για τις συνολικές ανάγκες της υγείας του λαού.

Πρόσθεσε ότι όταν η κυβέρνηση «στριμώχνεται ρίχνει αλλού την ευθύνη» όπως «στοχοποιώντας τους γιατρούς για να δικαιολογήσει τον αριθμό των ασθενών με κορονοϊό που καταλήγουν εκτός ΜΕΘ». Είπε, παραθέτοντας συγκεκριμένα γεγονότα, ότι δεν είναι κριτήριο της κυβέρνησης η προστασία των εργαζομένων, ούτε οι ανάγκες των μαθητών, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

«Τα κριτήριά σας για τη διαχείριση της πανδημίας δεν είναι επιστημονικά. Είναι πολιτικά, οικονομικά, επιχειρηματικά», υπογράμμισε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι η κυβέρνηση μέσα στην πανδημία ετοιμάζεται να προχωρήσει «στις "ανατροπές του αιώνα" σε ό,τι αφορά τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα». Μιλώντας για τους αυτοαπασχολούμενους κάλεσε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί «καθαρά, ως προς τι θα γίνει με τα χρέη των επαγγελματιών», ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έσπευσε εν μέσω πανδημίας να νομοθετήσει νέο Πτωχευτικό Κώδικα «προετοιμάζοντας μαζικά κατασχέσεις και πλειστηριασμούς».

Τόνισε ότι το ΚΚΕ απαιτεί εδώ και τώρα την λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης «ιδιαίτερα για εκείνες τις κατηγορίες που έχουν πραγματικά ανάγκη, όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ» καθώς και «να νομοθετηθεί εδώ και τώρα γενναία διαγραφή χρεών, τόκων, προσαυξήσεων αλλά και του 30% του χρέους σε εφορία και τράπεζες». Το ΚΚΕ θα καταθέσει αυτές τις μέρες αντίστοιχη πρόταση νόμου πρόσθεσε.

Ως προς το θέμα του εμβολιασμού είπε ότι και στο ζήτημα αυτό κριτήριο της κυβέρνησης δεν είναι οι ανάγκες του λαού «γι' αυτό και το πρόγραμμα προχωρά με αργούς ρυθμούς, με ανεπαρκή εμβολιαστικά κέντρα και περιορισμένο αριθμό εμβολίων, γιατί αυτό επιβάλλουν οι συμβάσεις της ΕΕ με τις φαρμακευτικές εταιρείες». «Οι αποφάσεις που παίρνονται από τις κυβερνήσεις και στο πλαίσιο της ΕΕ, παίρνονται με κριτήρια πολιτικά και επιχειρηματικά και όχι με κριτήρια επιστημονικά, για την προστασία της δημόσιας υγείας» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας. Έθεσε στη συνέχεια τα ερωτήματα γιατί δεν λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα για προμήθεια όλων των διαθέσιμων εμβολίων που είναι αποτελεσματικά και ασφαλή και γιατί τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεσμεύονται ότι δεν θα έχουν το δικό τους σχέδιο για προμήθεια εμβολίων; Ερώτησε, επίσης, γιατί η Κομισιόν αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα -όπως είχε ζητήσει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ- τις συμβάσεις που έχει υπογράψει με τις διάφορες εταιρείες.

Σχολιάζοντας την απάντηση της Κομισιόν ότι «πρέπει να διαφυλαχτεί η «εμπιστευτικότητα των διαπραγματεύσεων» με τις εταιρείες», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως «πάνω από όλα, η προστασία του ανταγωνισμού, των απορρήτων, των συμφερόντων των εταιριών, γεγονός που υπονομεύει και την ίδια τη διαδικασία του αναγκαίου εμβολιασμού». Όπως εξήγησε η άρνηση δημοσιοποίησης των συμβάσεων, σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, «τροφοδοτεί όλες τις αντιεπιστημονικές και ανορθολογικές αντιλήψεις γύρω από τα εμβόλια» αλλά και «αποπροσανατολιστικές αντιπαραθέσεις για τα εμβόλια και τα φάρμακα, που -ανεξαρτήτως προθέσεων, ακόμα και της άγνοιας- δεν είναι απαλλαγμένες από την αντιπαράθεση μεταξύ των διαφόρων φαρμακοβιομηχανιών και των "δορυφόρων τους", ανάλογα με τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους».

Κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση «για ποιό λόγο δεν επιδιώκει να προμηθευτεί αυτοτελώς όλα τα εμβόλια που έχουν πιστοποιηθεί ως ασφαλή και αποτελεσματικά -ανεξάρτητα της χώρας παραγωγής τους- προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκαιρος και μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού». «Όπως επίσης, πρέπει να πάρουν θέση κι άλλες πολιτικές δυνάμεις, που συμφωνούν με αυτό το πλαίσιο και χρόνια τώρα κοροϊδεύουν το λαό ότι δήθεν έξω από την ΕΕ, η χώρα και ο λαός μας θα είναι τάχα απομονωμένος» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «απομονωμένοι είμαστε μέσα στην ίδια την ΕΕ γιατί ο ελληνικός λαός, οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης και όλου του κόσμου συνολικά, αποξενώνονται, πάνω απ' όλα, απ' τα ίδια τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας». «Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ξανά την ανάγκη όλα τα εμβόλια, που πιστοποιούνται ως ασφαλή και αποτελεσματικά, να αξιοποιηθούν για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού. Το φάρμακο, το εμβόλιο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα, αλλά κοινωνικό αγαθό. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, με το λαό πραγματικό ιδιοκτήτη όλων όσων παράγει, απαλλαγμένο από το καπιταλιστικό κέρδος και το κυνήγι των επικίνδυνων ανταγωνισμών» τόνισε.

Σημείωσε ότι «δεν αρκούν μόνο τα εμβόλια για να υποκαταστήσουν τα χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας» και υπογράμμισε την αναγκαιότητα Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η έλλειψη της οποίας, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, «έγινε ακόμα πιο ορατή τους μήνες της πανδημίας». «Ωστόσο, η κυβέρνησή φρόντισε, στον κρατικό προϋπολογισμό για την Υγεία το 2021 να περικόψει από την ήδη υποχρηματοδοτούμενη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) επιπλέον 96 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2020» πρόσθεσε. Επισήμανε ότι ένα καλά οργανωμένο και στελεχωμένο σύστημα ΠΦΥ θα μπορούσε να καλύπτει τους νοσούντες από άλλες ασθένειες, καθώς το σύστημα Υγείας έχει μετατραπεί σε σύστημα μιας νόσου, ενώ «μέχρι στιγμής τα εμβολιαστικά κέντρα στελεχώνονται με μπαλώματα, δηλαδή με ανακύκλωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και μετακινήσεις από τα αποδεκατισμένα Κέντρα Υγείας και τα νοσοκομεία».

«Στη δική μας πρόταση η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κατέχει ξεχωριστή θέση, γιατί εμείς ιεραρχούμε τις ανάγκες του λαού μας και στον τομέα της υγείας» τόνισε. «Κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, αυτός ο ιός θα γιατρευτεί, αυτό που δεν γιατρεύεται είναι το σάπιο σύστημα το οποίο υπηρετείτε. Γι' αυτό χρειάζεται λέμε εμείς αγώνας διαρκείας για την προστασία της υγείας» κατέληξε στην ομιλία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Βαρουφάκης: Ο ελληνικός λαός δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση

Η ελληνική κοινωνία δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση γιατί δεν κατάφερε να ικανοποιήσει καμία από τις υποχρεώσεις που είχε για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας, υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ ταυτόχρονα έκανε λόγο και για φιάσκο σχετικά με την προετοιμασία για τους εμβολιασμούς. Ειδικότερα ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε τέσσερις υποχρεώσεις: Πρώτη, είπε, η αξιόπιστη διαχείριση της πληροφόρησης για την πανδημία, η ενίσχυση του ΕΣΥ, η οικοδόμηση δικτύου κέντρων εμβολιασμών και ο ικανός αριθμός εμβολίων.

Απαντώντας σε ένα προς ένα σημείο, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 τόνισε ότι αρχικά όλοι πιστεύαμε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί τους επιστήμονες, ωστόσο κάποια στιγμή αρχίσαμε να ζητάμε τα πρακτικά για να γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η σχέση όσων λένε οι επιστήμονες και όσων πράττει η κυβέρνηση. Οι επιστήμονες, προσέθεσε, δεν έχουν πρόβλημα με την δημοσιοποίηση, η κυβέρνηση έχει και εργαλειοποιεί τους επιστήμονες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η στάση είχε ως συνέπεια να χαθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, καθώς η κυβέρνηση έχτισε ένα ψηφιακό παρακράτος, παραπληροφορεί και αυτό είναι καταδικαστέο. Ο κ. Βαρουφάκης εξέφρασε την αντίθεσή του στην αύξηση των προστίμων για όσους παραβιάζουν τα μέτρα στα 500 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αισχρή τιμωρητικότητα». Στη συνέχεια, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 επέκρινε την κυβέρνηση γιατί έχει διαθέσει το μικρότερο ποσό από όλα τα κράτη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Για τα εμβόλια τόνισε ότι στον κρατικό προϋπολογισμό δεν υπάρχει κανένα κονδύλι εγγεγραμμένο για τους εμβολιασμούς και δεν υπάρχει ούτε ένα δίκτυο. Πρόκειται, προσέθεσε, «για ένα ξεκάθαρο φιάσκο, το οποίο περίμενα να παραδεχθείτε». Ωστόσο αυτό δεν έγινε, σημείωσε ο κ. Βαρουφάκης, «και η ολιγωρία έχει θύματα». Όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές του κυβερνητικού φιάσκου με τον εμβολιασμό είναι σημαντικό. Επικαλέστηκε δε, όπως είπε, τα έγκυρα δεδομένα του Βρετανικού Υπουργείου Υγείας [Medicines and Healthcare products Regulatory Agency], τα οποία , προσαρμοσμένα στα ελληνικά δημογραφικά δεδομένα, βλέπουμε πως:

Αν εμβολιάζονταν οι 838.000 άνω των 80 ετών, οι 67 στους 100 θανάτους θα είχαν αποφευχθεί.

Αν εμβολιάζονταν τα 1.842.000 άνω των 70, θα γλυτώναμε το 88% των θανάτων.

Αν εμβολιάζονταν τα 3.133.000 άτομα άνω των 60, θα σώζαμε το 97% των συνανθρώπων που, χωρίς εμβόλιο, θα χάναμε.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, συνεπώς, ένας μέσος όρος ημερήσιων εμβολιασμών (κάθε άτομο Χ 2 δόσεις) της τάξης των 32.000 θα έσωζαν 97% εκείνων που αλλιώς θα χάναμε. Ρίχνοντας τον μέσο όρο στις 20.380 δόσεις ημερησίως, χάνουμε χωρίς λόγο και αιτία, άλλους 9 στους 100.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της οικονομίας, ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι η ύφεση θα είναι πιο κοντά στο 15%, ενώ η κυβέρνηση αρχικά προέβλεπε 3% που αναθεώρησε στη συνέχεια στο 10%. Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 πρότεινε να διαγραφούν οι οφειλές καταστηματαρχών και επιχειρήσεων γιατί αποτελούν επένδυση στα έσοδα του δημοσίου στο μέλλον, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν λουκέτα και το δημόσιο θα χάσει.

