Pfizer: μείωση στην παράδοση εμβολίων στην Ευρώπη

Τι αναφέρουν ευρωπαϊκές χώρες για την ειδοποίηση απο την εταιρεί. Πόσο και γιατί θα ισχύσει το "φρενάρισμα" στις παραδόσεις.

Η εταιρεία Pfizer θα μειώσει προσωρινά τις παραδόσεις του εμβολίου της κατά της Covid-19 στην Ευρώπη, καθώς θα αναβαθμίζει την παραγωγική της ικανότητα, ανακοίνωσαν σήμερα η εταιρεία και το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Νορβηγίας. «Λάβαμε σήμερα λίγο πριν τις 10.00 το μήνυμα αυτό. Αναμέναμε 43.875 δόσεις εμβολίου από την Pfizer την επόμενη εβδομάδα. Τώρα φαίνεται ότι θα λάβουμε 36.075 δόσεις”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του νορβηγικού Ινστιτούτου.

Η μείωση των παραδόσεων οφείλεται στο γεγονός ότι η Pfizer περιορίζει την παραγωγή ώστε να είναι σε θέση να αναβαθμίσει την παραγωγική της ικανότητα σε 2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου ετησίως, έναντι 1,3 δισεκατομμυρίου σήμερα, αναφέρει το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Νορβηγίας.

«Αυτή η προσωρινή μείωση θα αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει αποσαφηνισθεί πόσο χρόνο θα πάρει ώστε η Pfizer να φθάσει στο μάξιμουμ της παραγωγικής της ικανότητας και πάλι», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Pfizer ανακοίνωσε ότι κάνει αλλαγές στην διαδικασία και την μονάδα παραγωγής που θα χρειασθούν επιπλέον ρυθμιστικές εγκρίσεις.

«Αν και αυτό θα επηρεάσει προσωρινά τις αποστολές στο τέλος του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου, θα προσφέρει σημαντική αύξηση στην διαθεσιμότητα δόσεων στο τέλος του Φεβρουαρίου και τον Μάρτιο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Pfizer.

Σημειώνεται ότι η Νορβηγία, η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ, εξασφαλίζει πρόσβαση στα εμβόλια που έχει εξασφαλίσει η Ενωση χάρις στην Σουηδία, η οποία θα αγοράσει περισσότερες από τις δόσεις που χρειάζεται για να τις στείλει στην Νορβηγία, η οποία έχει δημιουργήσει στοκ εμβολίων και δεν θα επηρεασθεί από την μείωση.

Παράλληλα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν ότι λαμβάνουν μικρότερο αριθμό δόσεων του εμβολίου κατά της Covid-19 από αυτόν που περιμένουν και παραπονούνται κατά την διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων για αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές παραδόσεις, δήλωσαν ευρωπαϊκές πηγές στο Reuters, καθώς η προμήθεια εμβολίων εξελίσσεται άνισα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μιλώντας στην Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε για τους εμβολιασμούς ότι «πάμε όσο γρήγορα μας επιτρέπουν οι δόσεις που παραλαμβάνουμε. Τα εμβόλια που παραλαμβάνουμε είναι διδοσικά (δυο δόσεις). Οπότε δεν μπορούμε να ξοδέψουμε όλα τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα διότι δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν οι εταιρείες μπορούν να τηρήσουν τις ημερομηνίες παράδοσης που έχουν δεσμευθεί. Σήμερα η Pfizer ενημέρωσε την ΕΕ ότι δυστυχώς θα λάβουμε λιγότερα εμβόλια από αυτά που έχουμε προγραμματίσει. Εάν είχαμε προγραμματίσει περισσότερα εμβόλια υπήρχε ο κίνδυνος να μην κάνουν τον δεύτερο εμβολιασμό όλοι όσοι κάνανε την πρώτη δόση. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι οι εταιρείες θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τον αριθμό εμβολίων που θα παραδώσουν».

Το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από τις Pfizer και BioNTech άρχισε να παραδίδεται στις χώρες της Ενωσης στο τέλος του Δεκεμβρίου. Η εταιρεία Moderna ξεκίνησε τις αποστολές του δικού της εμβολίου αυτήν την εβδομάδα, μετά την έγκρισή του από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή στις 6 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, περί το ένα τρίτο των 27 κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών αναφέρουν «ανεπαρκή» αριθμό δόσεων κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης των υπουργών Υγείας την Τετάρτη, σύμφωνα με πρόσωπο που συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Παραπονέθηκαν επίσης για αβέβαια χρονοδιαγράμματα παραδόσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος χωρίς να κατονομάσει καμία χώρα.

Το Βέλγιο δήλωσε ότι περιμένει να λάβει μόνο το ήμισυ των προγραμματισμένων δόσεων του εμβολίου των Pfizer/BioNTech τον Ιανουάριο λόγω προβλήματος στην αλυσίδα διανομής ενώ η Λιθουανία δηλώνει ότι οι δικές της προμήθειες θα υποδιπλασιασθούν μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου.

«Ο κατασκευαστής μάς είπε ότι οι περικοπές γίνονται σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ενωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Λιθουανίας.

Μικρότερες από τις αναμενόμενες ποσότητες παραδόθηκαν στην Ιταλία στις αρχές του Ιανουαρίου, αλλά το θέμα έχει πλέον επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό, δήλωσε ιταλός αξιωματούχος.

Οι παραδόσεις γίνονται «σύμφωνα με το συμπεφωνημένο πρόγραμμα», δήλωσε εκπρόσωπος της Pfizer προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγή, αλλά τα χρονοδιαγράμματα είναι βελτιστοποιημένα και υπόκεινται σε αλλαγές.

Δεύτερη ευρωπαϊκή πηγή δήλωσε στο Reuters ότι σε άλλη τηλεδιάσκεψη μεταξύ διπλωματών την Τετάρτη, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι οι παραδόσεις θα είναι περιορισμένες τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο, με την παραγωγή να προβλέπεται ότι θα επιταχυνθεί προς τον Σεπτέμβριο.

Η επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εμβόλια Σάντρα Γκαλίνα δήλωσε στους ευρωβουλευτές κατά την διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης την Τρίτη ότι έχει ακούσει μόνο τρεις περιπτώσεις διαμαρτυριών για την προμήθεια εμβολίων από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να σχολιάσει τις ανησυχίες για περιορισμένες παραδόσεις και αβέβαια χρονοδιαγράμματα.

Κατ' αναλογίαν;

Οι εταιρείες Pfizer and BioNTech έχουν δύο συμβόλαια με την Ευρωπαϊκή Ενωση για την προμήθεια 600 εκατομμυρίων δόσεων κατά την διάρκεια του 2021. Εχουν συμφωνήσει για την προμήθεια 75 εκατομμυρίων δόσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο και μεγαλύτερων ποσοτήτων αργότερα εντός του έτους. Είναι ασαφές πόσες δόσεις θα διανεμηθούν κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2021.

Η Moderna έχει δεσμευθεί για την παράδοση 10 εκατομμυρίων δόσεων μέχρι το τέλος του Μαρτίου και από 35 εκατομμύρια κατά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο. Αλλα 80 εκατομμύρια δόσεις θα παραδοθούν επίσης το 2021, αλλά χωρίς ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα.

Οι εταιρείες των εμβολίων δεν έχουν δημοσιεύσει λεπτομερή χρονοδιαγράμματα για τις παραδόσεις σε κάθε μία από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίες αναμένεται ότι θα λαμβάνουν ποσότητες εμβολίων ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Η Pfizer δήλωσε ότι η πληροφορία είναι εμπιστευτική.

«Αυτήν την στιγμή μπορούμε μόνο να επιβεβαιώσουμε ότι οι δόσεις θα διανεμηθούν αναλογικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης», δήλωσε εκπρόσωπος της Moderna.

Ομως οι παραδόσεις δεν φαίνεται ότι εξελίσσονται ισότιμα.

Το γερμανικό υπουργείο Υγείας έγραψε στην ιστοσελίδα του ότι η Γερμανία, με πληθυσμό 83 εκατομμυρίων κατοίκων, θα λάβει περί τα 4 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Pfizer μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου.

Η Ρουμανία, με πληθυσμό τέσσερις φορές μικρότερο, λέει ότι περιμένει να παραλάβει μόνο 600.000 δόσεις κατά το ίδιο διάστημα. Η Βουλγαρία, με λιγότερο από το ένα δέκατο του πληθυσμού της Γερμανίας, περιμένει να παραλάβει περί τις 60.000 δόσεις του εμβολίου τον Ιανουάριο, αναλογικά πολύ λιγότερες από την Γερμανία.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει εξασφαλίσει 2,3 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων και υποψήφιων εμβολίων από έξι εταιρείες, αλλά τα περισσότερα δεν έχουν εγκριθεί. Αποφάσεις για τα εμβόλια των AstraZeneca and Johnson & Johnson αναμένονται τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αντίστοιχα.