Κομισιόν: πολιτικό και νομικό ζήτημα το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Τι είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Της Μαρίας Αρώνη

«Το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι ιατρικό προαπαιτούμενο», επισημαίνει σε συνέντευξή της στο Πορτογαλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (LUSA) η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κληθείσα να σχολιάσει τα όσα δήλωσε στο πρακτορείο LUSA η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ντάνα Σπίναν επεσήμανε ότι πέρα από ένα ιατρικό ζήτημα, το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι ένα «πολιτικό και νομικό ζήτημα», για το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση με τα κράτη-μέλη.

Ειδικότερα, στη συνέντευξή της στο Πορτογαλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και σε άλλα πορτογαλικά ΜΜΕ, η Πρόεδρος της Κομισιόν χαιρέτισε την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού για την εισαγωγή πιστοποιητικών εμβολιασμού που θα επέτρεπαν στους κατόχους τους να ταξιδεύουν ελεύθερα.

«Είναι ιατρικό προαπαιτούμενο να έχετε ένα πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι έχετε εμβολιαστεί», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Ως εκ τούτου, χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού για ένα αμοιβαία αναγνωρισμένο πιστοποιητικό εμβολιασμού», πρόσθεσε, σχολιάζοντας την επιστολή που της έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, στην οποία καλούσε για χαλάρωση των ταξιδιωτικών κανόνων για τους εμβολιασμένους ανθρώπους. Χωρίς να θέλει να καταστήσει το εμβόλιο «υποχρεωτικό ή προαπαιτούμενο για ταξίδια», ο Μητσοτάκης ζήτησε «τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί , να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με την ιδέα. "Ό, τι αποφασίζεται - είτε δίνει προτεραιότητα είτε πρόσβαση σε ορισμένα αγαθά - είναι μια πολιτική και νομική απόφαση που πρέπει να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο", δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λισαβόνα που διοργάνωσε η πορτογαλική Προεδρία της ΕΕ. «Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και, όπως είπα, πρέπει να έχουμε ιατρική απαίτηση που να αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί », δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής.