Κοινωνία

Σκότωσε με καραμπίνα τον σκύλο του συναδέλφου του

Γιατί υποστήριξε ότι θανάτωσε το άτυχο ζώο. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε το βαρύ διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται.

Κτηνοτρόφος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και σκότωσε τον σκύλο συναδέλφου του, σε περιοχή του Κιλκίς.

Ο 55χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία και στην κατοχή του βρέθηκε η καραμπίνα, την οποία κατείχε νόμιμα.

Προανακριτικά φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το άτυχο ζώο ενοχλούσε το κοπάδι του. Οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, κατηγορούμενος για το κακούργημα της ζωοκτονίας και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε Ανακριτή. Πήρε προθεσμία για τη Δευτέρα και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, εις βάρος του βεβαιώθηκε -επιπλέον- διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.