“Αρνητής” μάσκας έστειλε στο νοσοκομείο αστυνομικό

Νέο περιστατικό βίας για τις μάσκες. Πολίτης γρονθοκόπησε αστυνομικό γιατί του ζήτησε να φορέσει μάσκα.

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη του Μετρό Ομόνοιας από δύο νεαρούς που τους ζήτησε να φορέσουν μάσκα.

Το νέο απεχθές συμβάν έλαβε χώρα στο Ηράκλειο όταν πολίτης, αρνητής του κορονοϊού επιτέθηκε σε δημοτικό αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης όταν δημοτικοί αστυνομικοί έκαναν ελέγχους για χρήση μάσκας και μετακινήσεων.

Έξω από το δημαρχείο σταματούν έναν πολίτη ο οποίος δεν φορούσε μάσκα και τον πλησίασαν για να τον ελέγξουν και ως προς τα έγγραφα μετακίνησης.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ωστόσο άρχισε να επιτίθεται φραστικά στον δημοτικό αστυνομικό αρνούμενος τον έλεγχο ενώ εξέφραζε τις απόψεις του περί συνομωσιολογίας και συστήματος.

Μάλιστα, σε κάποια στιγμή ο πολίτης γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον δημοτικό αστυνομικό.

Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία που συνέλαβε τον άνδρα ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον δημοτικό αστυνομικό στο ΠΑΓΝΗ για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: cretapost