Κόσμος

Επιστολή Μακρόν στον Ερντογάν για βελτίωση των σχέσεών τους

Συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για κοινή δράση σε τέσσερα σημαντικά ζητήματα. Πότε αναμένεται η πρώτη μεταξύ τους συνάντηση για το 2021.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έστειλε επιστολή στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενημερώνοντας για μια συμφωνία Άγκυρας-Παρισιού για σημαντικά ζητήματα που μεταξύ άλλων έχουν να κάνουν με τη Συρία και τη Λιβύη.

«Στην επιστολή, ο Πρόεδρος Μακρόν εκφράζει τη σημασία της Τουρκίας για την Ευρώπη και τη βούλησή του να αναπτύξει θετικούς δεσμούς με την Τουρκία, καθώς και να συναντήσει τον πρόεδρό μας την προσεχή περίοδο. Είναι μια πολύ θετική επιστολή με ορισμένα κομμάτια στα τουρκικά. Ο πρόεδρος μας το καλωσόρισε και συμφώνησε να συναντηθεί με τον Μακρόν. Μια αρχική συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης », δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα το 2020 λόγω περιφερειακών συγκρούσεων στη Συρία και τη Λιβύη και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ στην ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα με την αποκλιμάκωση στην ανατολική Μεσόγειο στις αρχές Δεκεμβρίου 2020, ο Τσαβούσογλου και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών αποφάσισαν να δρομολογήσουν έναν οδικό χάρτη για συμφιλίωση.

Ως αποτέλεσμα των διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών, επιτεύχθηκε αμοιβαία συμφωνία για την κοινή δράση σε τέσσερα ζητήματα, όπως οι διμερείς σχέσεις και διαβουλεύσεις, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας και της Λιβύης, και συνεργασία στον τομέα αυτό της εκπαίδευσης.

«Ελπίζω ότι η Γαλλία δεν θα επαναλάβει τα ίδια λάθη που διέπραξε στο πλαίσιο της επιχείρησής μας την Ειρηνική Άνοιξη. Φυσικά, αυτή η διαδικασία (συμφιλίωσης) θα επηρεάσει θετικά τους διμερείς μας δεσμούς, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περιφερειακά ζητήματα », τόνισε ο υπουργός.

Πηγή: NTV