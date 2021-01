Πολιτική

Διαξιφισμοί στη Βουλή για τα εμβόλια

Υψηλοί τόνοι Μητσοτάκη-Τσίπρα στην Βουλή για την πανδημία, το σχέδιο εμβολιασμού και τα μέτρα. Λάθη και παραλείψεις καταλόγισαν στην κυβέρνηση οι υπόλοιποι αρχηγοί.

Νέα κόντρα ξέσπασε στη Βουλή, μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού και τον εμβολιασμό.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να διαφωνούν σε επίπεδο πολιτικών προτάσεων, αλλά όχι για τα δεδομένα και την πραγματική εικόνα που επικρατεί σήμερα και τι έχει γίνει τους τελευταίους 10 μήνες. Επικαλέστηκε έτσι τους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), σύμφωνα με τους οποίους σήμερα μόνο η Ελλάδα και η Φινλανδία είναι οι χώρες που δεν είναι «κόκκινες». Αναφερόμενος δε σε συγκεκριμένα στοιχεία, τόνισε ότι η απότομη αύξηση σε κρούσματα, νοσηλείες και διασωληνωμένους ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, κορυφώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου και τώρα αποκλιμακώνεται. Η Ελλάδα, μάλιστα, βρίσκεται στην 5η θέση με τους λιγότερους θανάτους στην Ευρώπη, όπως είπε ο πρωθυπουργός.

Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, αποκαλώντας τον ανεύθυνο, που εφαρμόζει ανερμάτιστη πολιτική και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, βαδίζει στα τυφλά.

Μητσοτάκης: Δεν είναι πανδημία Μητσοτάκη. Είναι πανδημία covid

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα για τη δευτερολογία του απάντησε αρχικά στις αναφορές του Γιάνη Βαρουφάκη. "Δεν θα σταματήσει ποτέ να με αιφνιδιάζει ο βαθμός αυταρέσκειας και αλαζονείας του κ. Βαρουφάκη ο οποίος και σήμερα αναφέρεται στη διαδρομή προ του 2015 χωρίς να έχει συναίσθηση των τεράστιων προσωπικών του ευθυνών για το γεγονός ότι η χώρα έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας, σε ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, χρεοκόπησαν οι τράπεζές μας και σε συνεργασία με τον κ. Τσίπρα ο οποίος έκανε την προσωπική του κωλοτούμπα, με τη στήριξη της ΝΔ, κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη", ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας για την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στα δύο πρώτα λεπτά ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε την εντύπωση ότι θα ξέφευγε από το συνηθισμένο πλαίσιο της αντιπαράθεσης και ότι θα γίνει ουσιαστική συζήτηση με τεκμηριωμένη κριτική και στοιχεία. "Μετά επιστρέψατε, στα υπόλοιπα 57 λεπτά, στο γνωστό σας εαυτό. Οπλιστήκατε με όλα τα κλισέ του μειοψηφικού εαυτού του κόμματός σας. Υπερβολές, ανακρίβειες, επιλεκτικά στοιχεία, παντελής έλλειψη οποιασδήποτε ουσιαστικής δημιουργικής πρότασης πέραν κάποιων αυτονόητων γενικολογιών. Θα ταίριαζαν σε έκθεση παιδιού στο γυμνάσιο. Δεν αρμόζουν σε αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης και τέως πρωθυπουργό", συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης είπε ότι οι προτάσεις της εξαντλήθηκαν στο να γίνουν περισσότερες προσλήψεις στο ΕΣΥ, περισσότερα τεστ και πιο γρήγορους εμβολιασμούς και απάντησε ξεχωριστά για το καθένα. "Μας ασκήσατε κριτική γιατί δήθεν εμείς δεν έχουμε κάνει καμία αυτοκριτική. Αναφερθήκατε, λέγοντας ανακρίβειες για το τί ειπώθηκε, στο περιστατικό της Θεσσαλονίκης απομονώνοντας συγκεκριμένο συμβάν για το οποίο έχω δώσει απαντήσεις", συνέχισε. Υπενθύμισε ότι στην ομιλία του στη Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου ανέλαβε το μερίδιο των ευθυνών που του αναλογούσαν λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί οι μάσκες νωρίτερα, να περιοριστεί η νυχτερινή διασκέδαση και ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη να έπρεπε να πάρουμε νωρίτερα μέτρα. "Δεν είδα κανέναν από την αντιπολίτευση να τα εισηγείται αυτά.. Το είχατε εισηγηθεί; Απαντήστε τώρα.. Δεν το είχατε εισηγηθεί γιατί θέλατε να είστε αρεστός και στους μαγαζάτορες και να ασκείτε εκ του ασφαλούς και εκ των υστέρων κριτική", πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπήρχαν όντως κάποιοι λοιμωξιολόγοι και κάποιοι τοπικοί παράγοντες που πράγματι ζητούσαν να "κλείσει" η Θεσσαλονίκη νωρίτερα αλλά δεν αυτή η εισήγηση της Επιτροπής. "Αυτό είναι επίσημο και καταγεγραμμένο. Δεν το έχει διαψεύσει κανένας από τους επιστήμονες στην Επιτροπή και βέβαια την έξαρση των κρουσμάτων την είδαμε αργότερα", τόνισε.

Και συνέχισε: "Έρχεστε και ισχυρίζεστε ότι τάχα δεν θέλετε να κάνετε πολιτική πάνω στους νεκρούς και κάνετε το ανάποδο με χυδαίο τρόπο. Επικαλείστε ένα χρονικό σημείο. Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου και την πρώτη του Δεκεμβρίου όπου πράγματι η χώρα ήταν πάνω από το μέσο όρο σε θανάτους. Σε όλο όμως το υπόλοιπο διάστημα ήμασταν καλύτερα από την ΕΕ, όπως τώρα. Το να απομονώνετε σε μια περιπέτεια που κρατάει ένα χρόνο μία εβδομάδα και να στέκεστε σε αυτό το στοιχείο για να καταδείξετε δήθεν ανικανότητα δεν είναι άδικο αλλά παντελώς αναξιοπρεπές και κατώτερο των περιστάσεων γιατί δεν τιμάτε τον αγώνα των υγειονομικών".

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μιλάμε για μία πανδημία που αντιμετωπίζουμε μία φορά κάθε 100 χρόνια και κάλεσε τον κ. Τσίπρα να του δείξει μία χώρα που δεν κλήθηκε να διαχειριστεί αντίστοιχη αύξηση των κρουσμάτων. "Θα ήταν ευχής έργο το lockdown να κρατήσει μόνο τρεις εβδομάδες αλλά τα κρούσματα δεν έπεσαν με την ταχύτητα που θα θέλαμε. Αξιολογούμε τα στοιχεία και είμαστε υποχρεωμένοι να αναθεωρούμε", σημείωσε ενώ έφερε ως παράδειγμα την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε lockdown μέχρι τον Απρίλιο. "Δεν είδα να άσκησε κανείς κριτική στην Καγκελάριο. Άλλαξαν τα δεδομένα. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε; Τόσο εμποτισμένος είστε από την ανάγκη να ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση; Δεν είναι πανδημία Μητσοτάκη. Είναι πανδημία covid. Όσο σας είναι δυσάρεστο ότι σε αρκετά επίπεδα τα έχουμε καταφέρει καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι καλό για την Ελλάδα. Μπορεί να μην κολλάει στο δικό σας αντιπολιτευτικό αφήγημα, είναι όμως καλό για την Ελλάδα", υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα με τη Δανία και τη Φιλανδία είναι οι τρεις χώρες στην Ευρώπη με το δείκτη θετικότητας κάτω από το 4%, κάτι που επιτρέπει στους ειδικούς να πάρουν αποφάσεις για το σταδιακό άνοιγμα.

Επιτέλους καταλάβετε ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την περιπέτεια

"Επιτέλους καταλάβετε ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την περιπέτεια. Αν θέλετε να κάνετε κριτική να τη συνοδεύετε από τεκμηριωμένες προτάσεις. Η ιστορία για τις προσλήψεις στο ΕΣΥ και η δήθεν νεοφιλελεύθερη εμμονή της κυβέρνησης σας έχει γίνει ψύχωση. Αυτή η κυβέρνηση διπλασίασε τις ΜΕΘ. Εσείς παραδώσατε 557 κρεβάτια και απαντήστε γιατί επί των δικών σας ημερών κάποιος έπρεπε να περιμένει 15-20 ημέρες για να μπει σε εντατική; Ήρθε η κεντροδεξιά κυβέρνηση και τα 557 κρεβάτια ΜΕΘ τα έκανε 1300 και θα πάνε στα 1500 και έκανε και προσλήψεις στο ΕΣΥ", πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πάει στα νοσοκομεία της περιφέρειας. "Δεν σας λένε οι εργαζόμενοι ότι κάθε νοσοκομείο ενισχύθηκε με επικουρικό προσωπικό ένα μέρος του οποίου θα νομιμοποιηθεί; Και επίσης υπάρχουν διαθέσιμοι αναισθησιολόγοι να προσληφθούν στο ΕΣΥ; Υπάρχουν νοσηλευτές διαθέσιμοι που δεν έχουν προσληφθεί; Αναγνωρίστε την πραγματικότητα και δεχθείτε τα δεδομένα όπως αποτυπώνονται", υπογράμμισε.

Σχετικά με τα τεστ ο κ. Μητσοτάκης ρώτησε τον κ. Τσίπρα αν θεωρεί τα rapid test αναξιόπιστα. "Γιατί υπονομεύετε την εθνική προσπάθεια να μπορέσουμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας να προσέρχονται στα σημεία να κάνουν τεστ για να έχουμε αρκετή τυχαία δειγματοληψία;" ρώτησε επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι στον μέσο όρο της ΕΕ σε ότι αφορά τον αριθμό των τεστ.

Στον εμβολιασμό πάμε όσο γρήγορα μας επιτρέπουν οι δόσεις που παραλαμβάνουμε

Για τον εμβολιασμό είπε ότι η κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση είναι γιατί δεν πάμε πιο γρήγορα. "Πάμε όσο γρήγορα μας επιτρέπουν οι δόσεις που παραλαμβάνουμε. Τα εμβόλια που κάνουμε είναι διδοσικά (δύο δόσεις). Δεν μπορούμε να ξοδέψουμε όλα τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα διότι δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν οι εταιρείες μπορούν να τηρήσουν τις παραδόσεις για τις οποίες έχουν δεσμευτεί. Σήμερα δυστυχώς η pfizer ενημέρωσε την ΕΕ και τα κράτη μέλη ότι θα λάβουμε λιγότερα από αυτά που είχαμε προγραμματίσει για τον επόμενο μήνα. Αν είχαμε προχωρήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα στον εμβολιασμό, θα υπήρχε κίνδυνος να μην έχουμε να κάνουμε τη 2η δόση σε όσους έκαναν την 1η. Έχω κάθε λόγο να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται αλλά δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητας της 2ης δόσης", τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι όντως η ΕΕ καθυστέρησε στην αδειοδότηση των δύο εμβολίων που έχουν εγκριθεί. "Καθυστέρησε παρότι όλοι μας πιέσαμε την κομισιόν να κινηθεί πιο γρήγορα. Εμπλέκονται 27 οργανισμοί φαρμάκων. Είναι πιο βαρύ για την Ευρώπη να εγκρίνει ένα εμβόλιο από ότι για κάθε ανεξάρτητο κράτος", ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως αν υπάρχουν χώρες οι οποίες αποδειχθεί ότι έχουν παραβιάσει την ευρωπαϊκή συμφωνία και έχουν αγοράσει πρόσθετα εμβόλια εις βάρος άλλων κρατών μελών, θα καταδικαστεί. "Υπάρχει η φημολογία ότι η Γερμανία έχει αγοράσει πρόσθετες δόσεις πέρα και πάνω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το ερευνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω κάνει ερώτηση και περιμένω απάντηση. Αν ισχύει θα είναι χτύπημα στην προσπάθεια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης από την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα. Θα είναι καταδικαστέα", επισήμανε σημειώνοντας πως το χρονοδιάγραμμα του εμβολιασμού μπορεί να προχωρήσει μόνο με βάση τα διαθέσιμα εμβόλια.

Καμία δόση δεν θα πάει χαμένη

Επ' αυτού είπε ότι δεν έχουν ανοίξει όλα τα εμβολιαστικά κέντρα γιατί δεν έχουμε αρκετά εμβόλια να τα αξιοποιήσουμε ενώ ειδικά αυτό της pfizer απαιτεί συντήρηση σε χαμηλή θερμοκρασία, κάτι που κάνει περίπλοκη την εμβολιαστική αλυσίδα. Πρόσθεσε πως δεν θα σταλούν εμβόλια σε σημεία όπου δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν. "Καμία δόση δεν θα πάει χαμένη", υπογράμμισε. Αναφερόμενος στα περί πατέντας των εμβολίων είπε ότι η είδηση είναι περσινή καθώς η Ευρώπη αποφάσισε να κινηθεί διαφορετικά και να αγοράσει εμβόλια κεντρικά. "Η πρότασή σας να παράγονται εμβόλια στην Ελλάδα έχοντας εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή πατέντα είναι παντελώς ανεφάρμοστη. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία εξήγησε γιατί δεν μπορεί να γίνει. Να είστε πιο προσεκτικός όταν πετάτε τέτοια πυροτεχνήματα", είπε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Τσίπρας: Αντιμετωπίζετε την πανδημία με τον κ. Χρυσοχοΐδη και όχι με τον υπουργό Υγείας

Κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αύξηση των προστίμων για την παραβίαση των απαγορευτικών μέτρων, άσκησε στη δευτερολογία του στην Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, καταλογίζοντάς του ότι «βασική σας έγνοια δεν είναι η πρόληψη αλλά η καταστολή». Συνεχίζοντας με σκωπτικό ύφος είπε: «Πήγατε το πρόστιμο από τα 300 στα 500 ευρώ, όταν ο μισθός που παίρνουν οι εργαζόμενοι μέσα στη πανδημία είναι 534 ευρώ. Γιατί δεν κάνετε το πρόστιμο 534 ευρώ ώστε να είναι το ίδιο και να μην έχετε πάρε δώσε;».

«Είσαστε αποτελεσματικοί στα μέτρα και στην τήρησή τους. Η πανδημία αντιμετωπίζεται περισσότερο από τον κ. Χρυσοχοΐδη, παρά από τους υπουργούς Υγείας. Αναρωτιέμαι τι εξυπηρετεί η αύξηση των προστίμων για την παραβίαση των μέτρων; Έχετε εικόνα τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο των 534 ευρώ να πληρώσει 500 ευρώ; Η ανεμελιά της Πάρνηθας, αν πληρώνατε γι αυτή, μπορεί να μην είναι σημαντικό ποσό για εσάς ή και για εμάς που έχουμε τις αμοιβές των βουλευτών. Όμως για την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που είναι εξαρτημένοι από τον μισθό τους, όπως ανακαλύψατε πρόσφατα, είναι σημαντικό ποσό… Η αύξηση των προστίμων σηματοδοτεί το πνεύμα με το οποίο αντιμετωπίζετε τα πράγματα… Ο μέσος πολίτης αισθάνεται ασφυκτικά γιατί πρέπει να στείλει sms για να πάει στο περίπτερο και κινδυνεύει να πληρώσει αν κάνει κάποιο λάθος στην ώρα, και την ίδια ώρα όμως όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα κάνει διακοπές στο Ντουμπάι και όταν γυρίσει να μείνει τρεις μέρες στο σπίτι και αν μείνει», ανέφερε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί αίσθημα αδικίας στη κοινωνία η διαφορετική αντιμετώπιση.

Ο κ. Τσίπρας επέμεινε και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού για τον εμβολιασμό. Είπε ότι πριν από λίγες μόνο ημέρες στην συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για 2.000.000 εμβολιασμούς μέχρι το τέλος Μαρτίου και μετά από τρεις ημέρες ήλθε στη Βουλή για να πει ότι δεν είναι βέβαιο αν θα δώσουν τα εμβόλια οι εταιρείες. Απαντώντας στις αιτιάσεις του πρωθυπουργού είπε ότι «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσε τη δημόσια υγεία παρά τους μνημονιακούς περιορισμούς» και επέστρεψε τους χαρακτηρισμούς στον κ. Μητσοτάκη ρωτώντας «πόσες ΜΕΘ δημιούργησε η κυβέρνηση της ΝΔ πριν από την πανδημία». Υποστήριξε ακόμη ότι είναι στο πρόγραμμα της ΝΔ η ενίσχυση της ιδιωτικής υγείας και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο θέμα των rapid test και των μοριακών τεστ (PCR) είπε ότι «ο τρόπος με τον οποίο διεξάγετε την ανίχνευση του ιού στην κοινότητα είναι λάθος και οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα» και ρώτησε ξανά «γιατί η κυβέρνηση επιμένει να μην δίνει στα κόμματα τις συνεδριάσεις των επιστημόνων». Αναφέρθηκε στην οικονομία λέγοντας ότι «θα είναι το μεγάλο θέμα μετά την αρχή του τέλους της πανδημίας». Σημείωσε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα μέσα στην πανδημία και θα συνεχίσουν να το καταβάλλουν και επανέλαβε τις προτάσεις του για την οικονομία, τονίζοντας τη διαγραφή και συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους στο πρότυπο της ρύθμισης που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ζήτησε ακόμη από τον κ. Μητσοτάκη: «Αποσύρετε τον πτωχευτικό νόμο γιατί θα είναι η ταφόπλακα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». Έκλεισε με μία σύντομη αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών που την συνέδεσε με την αξιοπιστία του πρωθυπουργού: «Η αξιοπιστία είναι κρίσιμο θέμα και δεν φαίνεται μόνο στην αντιμετώπιση της πανδημίας… Είδα την συνάντησή σας με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Χθες είπατε ότι είναι ανάγκη η αυστηρή τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών… Η ίδια Συμφωνία για την οποία είχατε πει ότι είναι εθνική ήττα και έχει ακυρωθεί στην συνείδηση του ελληνικού λαού». Έκανε δε αναφορά και στο tweet του υπουργού Εξωτερικών λέγοντας ότι «όταν εμείς υπερασπιζόμαστε την αλήθεια και λέγαμε ότι η Συμφωνία εξασφαλίζει την αρχαία κληρονομιά μας λέγατε ψεύτες… Η ιστορία όμως τιμά αυτούς που την γράφουν όχι αυτούς που σέρνονται πίσω της».

Λάθη και παραλείψεις "βλέπει" η αντιπολίτευση

Λάθη και παραλείψεις στη διαχείριση της πανδημίας καταλόγισαν στην κυβέρνηση οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

Συγκεκριμένα, η Φώφη Γεννηματά κατηγόρησε την κυβέρνηση για απόσταση από την πραγματικότητα, ασυνέπεια και μετάθεση ευθυνών. Θετικά όμως σχολίασε, στη δευτερολογία της, το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν. «Μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη και με την κατάλληλη προετοιμασία ώστε να μην εξελιχθεί σε φιάσκο, υπό τον απαράβατο όρο ότι θα έχει σταματήσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια της Τουρκίας. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να συμφωνηθεί εδώ μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών», ανέφερε η κ. Γεννηματά. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στην εξέλιξη των εμβολισμών υπό τα δεδομένα που διαμορφώνει η ανακοίνωση της Pfizer για καθυστερήσεις στις παραδόσεις των δόσεων τονίζοντας ότι μπορεί να κυβέρνηση να εμβολιάσει ακόμη 50.000 πέραν όσων έχουν εμβολιαστεί αλλά προχωρά με αργούς ρυθμούς. Κάλεσε την κυβέρνηση να ενισχύσει το ΕΣΥ υπό τον φόβο ενός τρίτου κύματος για να μην «πιαστείτε απροετοίμαστοι».

Η κ. Γεννηματά επέμεινε απευθυνόμενη στον κ. Μητσοτάκη πως η κατάσταση τον Νοέμβριο ξέφυγε από την κυβέρνηση και δεν ευσταθεί ότι υπήρξε απότομη άνοδος και πρόσθεσε ότι αμφισβητείται η μεθοδολογία στην καταγραφή των κρουσμάτων κι έτσι δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία προς τους επιστήμονες. Για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών στις επιχειρήσεις και την οικονομία σημείωσε πως απαιτούνται άμεσα μέτρα στήριξης στα οποία μεταξύ άλλων να περιλαμβάνονται γενναία ρύθμιση των οφειλών, το 80% τη πληρωτέας προκαταβολής να ρυθμιστεί, να παγώσουν άμεσα οι πλειστηριασμοί . «Όλοι μαζί δίνουμε την μάχη κ. Πρωθυπουργέ, απέναντι στη πανδημία. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Ακούστε τις προτάσεις μας για να την ξεπεράσουμε», κατέληξε η Φώφη Γεννηματά.

Για παλινωδίες και τεράστιες ευθύνες της Κυβέρνησης έκανε λόγο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας, καταλόγισε στην κυβέρνηση, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ελληνική κοινωνία δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση γιατί δεν κατάφερε να ικανοποιήσει καμία από τις υποχρεώσεις που είχε για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας, υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης.