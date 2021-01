Κοινωνία

Οικογενειακή τραγωδία: Παρέσυρε και σκότωσε τον πατέρα του

Γιός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του με ερπυστριοφόρο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τραγωδία στην Δαφνιώτισσα Ηλείας, καθώς γιος παρέσυρε και σκότωσε τον πατέρα του με ερπυστριοφόρο σε εργατικό ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος που ήταν χειριστής ερπυστριοφόρου μηχανήματος, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του, που βρισκόταν μπροστά από το βαρύ μηχάνημα.

Μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Αμαλιάδας όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του, ενώ τα κάτω άκρα είχαν συνθλιβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες νεκρός είναι ο 78χρονος Ν.Τ. από τον Πύργο.

