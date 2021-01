Κοινωνία

Τι ισχύει για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας

Τι αποφασίστηκε για τις εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων και γλωσσομάθειας. «Ναι» υπό αυστηρές προϋποθέσεις και για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η διεξαγωγή εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένων και γλωσσομάθειας) των φορέων, που συμπεριλαμβάνονται στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.20 (Β’ 4810), όπως παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.969/7.1.2021 (Β’ 23), επιτρέπεται, εξαιρετικώς και μόνο, για τελειόφοιτους μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ή αποφοίτους, εφόσον απαιτούνται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού για την εισαγωγή υποψηφίων στο Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι εξετάσεις αυτές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής.

Οι φορείς/εξεταστικά κέντρα οφείλουν να γνωστοποιήσουν τη διάρκεια λειτουργίας τους και τους κανόνες τήρησης υγιεινής στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.