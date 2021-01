Κοινωνία

Κακοκαιρία “Λέανδρος”: δεύτερη φάση με χιόνια και ψύχος

Πού αναμένεται να «χτυπήσουν» τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πόσο θα πέσει ο υδράργυρος. Πότε προβλέπεται εξασθένηση.

Νέες χιονοπτώσεις αναμένονται κατά τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας «Λέανδρος», σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Οι χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν από το βράδυ της Παρασκευής στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας και έως το πρωί του Σαββάτου θα επεκταθούν σε όλα τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης χώρας. Βροχοπτώσεις αναμένονται στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ αυτές σε Νότιο Ιόνιο, Κεφαλλονιά και Ιθάκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ του Σαββάτου και από το πρωί της Κυριακής θα περιοριστούν κατά κύριο λόγο στο Αιγαίο. Το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο θα σημειωθεί παγετός σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας καθώς στα ορεινά ηπειρωτικά. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στη Θράκη θα κυμανθεί από -2 έως 4 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως -2, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -4 έως 2, στην Ήπειρο από -4 έως 8, στη Θεσσαλία από -2 έως 3, στη Δυτική Στερεά από 2 έως 7, στην Ανατολική Στερεά από -1 έως 6, στη Δυτική Πελοπόννησο από 4 έως 10, στην Ανατολική Πελοπόννησο από 2 έως 7, στα νησιά του Ιονίου από 3 έως 9, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 3 έως 7, στις Κυκλάδες από 6 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 8 έως 15 και στην Κρήτη από 10 έως 17 βαθμούς. Η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου, με εξαίρεση το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ από το μεσημέρι όμως θα γίνουν βόρειοι 5 έως 7 μποφόρ. Στο Βόρειο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Νότιο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχοπτώσεις από τις πρώτες ώρες του εικοσιτετραώρου, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά του νομού. Από το πρωί οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και στα ημιορεινά του νομού, ενώ βροχή ή χιονόνερο αναμένεται στις πεδινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 4 έως 7 βαθμούς, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται χιονοπτώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και από το απόγευμα κατά τόπους στα δυτικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 2 έως -3 βαθμούς, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.