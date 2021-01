Πολιτισμός

Ο Ραφαέλ Παγιαρέ στη Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ

Ο μαέστρος Ραφαέλ Παγιαρέ ορίστηκε διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μόντρεαλ (Orchester Symphonique de Montreal) για την περίοδο 2022-23.

Ο Βενεζουελανός αρχιμουσικός, ο οποίος θα γίνει 41 ετών τον Φεβρουάριο θα διαδεχθεί τους διευθυντές της Ορχήστρας του Μόντρεαλ που είχαν αρκετά μακρά θητεία, Κεντ Ναγκάνο (2006-2020) και Σαρλ Ντιτουά (1977-2002).

Ο Ραφαέλ Παγιαρέ είναι διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Ντιέγκο από το 2019-20 και έχει συμβόλαιο έως το 2025-26.

Μαθήτευσε στη διεύθυνση ορχήστρας με τους Κλαούντιο Αμπάντο, Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ και Λόριν Μάαζελ.

Ο Παγιαρέ διηύθυνε πρώτη φορά τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ τον Σεπτέμβριο του 2018 στο «Verklaerte Nacht» του Σένμπεργκ, το Κοντσέρτο για Βιολί Νο 3 του Μότσαρτ με τον πρώτο βιολιστή τον Άντριου Ουάν και την 3η Συμφωνία του Μπετόβεν. Επέστρεψε στο Μόντρεαλ τον Ιούλιο του 2019.

«Καθώς είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όλοι σε αυτόν έχουν τον δικό τους διαφορετικό ήχο. Έχουν αυτή τη μεγάλη ικανότητα και εκλεπτυσμό και ευελιξία» ανέφερε για την ορχήστρα ο Παγιαρέ σε συνέντευξή του. «Είναι όπως όταν ερωτεύεσαι. Νιώθεις σαν να έχεις ένα είδος σύνδεσης και ένα είδος χημείας».

Όταν ήταν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου διετέλεσε διευθυντής της Ορχήστρας του Όλστερ το 2014-19, τον επισκέφθηκαν η διευθύνουσα σύμβουλος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μόντρεαλ, Μαντλίν Καρέ και άλλα στελέχη τον Ιανουάριο του 2019 ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψής του.