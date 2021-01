Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 610 νέα κρούσματα την Παρασκευή

Πόσοι ασθενείς κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο. Υψηλός παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Στην γραπτή ενημέρωση, που εξεδόθη το απόγευμα της Παρασκευής, αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΥ αναφέρει τα ακόλουθα:

"Σήμερα ανακοινώνουμε 610 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 147860, εκ των οποίων 52.1% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5709 (3.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 45140 (63.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

319 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 223 (69.9%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 87.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1019 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 34 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5421 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3203 (59.1%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω".

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο "χάρτης" με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: