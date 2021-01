Πολιτική

Δένδιας για διερευνητικές με Τουρκία: η Ελλάδα δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών τις αναφορές που έγιναν από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας.

«Η διεθνής σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας είναι τμήμα του εσωτερικού ελληνικού δικαίου. Είναι όμως και τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Την έχει κυρώσει αυτοτελώς και η ΕΕ. Η Ελλάδα, σε οποιαδήποτε συζήτηση με οποιαδήποτε χώρα, δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και δεσμεύεται και η ΕΕ από το ευρωπαϊκό κεκτημένο» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σχολιάζοντας αναφορές που έγιναν από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής 'Αμυνας της Βουλής.

«Η σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι τμήμα τού ευρωπαϊκού κεκτημένου. Φαντάζεστε μια ευρωπαϊκή χώρα να συζητά με τρίτη χώρα θέματα που να σχετικοποιούν τα δικαιώματα του ανθρώπου;», είπε ο κ. Δένδιας και συνέχισε: «Θα μπορούσε για παράδειγμα, η Γαλλία, διαπραγματευόμενη με μια χώρα εκτός ΕΕ, να συμφωνήσει ότι στις μεταξύ τους σχέσεις, δεν ισχύει η σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου; Αυτά είναι άτοπα». Συναφώς, για το πλαίσιο εντός του οποίου η Ελλάδα μπορεί να συζητήσει και να διαπραγματευτεί, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε: «Κατά συνέπεια η χώρα μας, η οποία φιλοδοξεί να είναι στον σκληρό πυρήνα του ιστορικού ευρωπαϊκού εγχειρήματος, δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο το οποίο αποτελεί και τον ελληνικό νόμο».

Νωρίτερα σήμερα, ολοκληρώθηκε στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας η συζήτηση και επεξεργασία του νομοσχεδίου «Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου». Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν όλα τα κόμματα, με εξαίρεση το ΚΚΕ που δήλωσε "παρών". Τη στάση των κομμάτων έχει χαιρετίσει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, περιλαμβανομένου και του ΚΚΕ, για το οποίο, ο υπουργός επισήμανε ότι επίσης δεν καταψήφισε το νομοσχέδιο αλλά επέλεξε το "παρών". «Έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα κατανόησης και ομοψυχίας σε ένα θέμα εθνικό», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην επιτροπή της Βουλής.

Η επέκταση των χωρικών υδάτων γίνεται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27 του Συντάγματος καθόσον αφορά μεταβολή στα όρια της επικράτειας για την οποία απαιτείται νόμος που πρέπει να ψηφιστεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. Η απόφαση για την επέκταση της αιγιαλίτιδας στο Ιόνιο ως το Ακρωτήριο Ταίναρο, είναι η τελική πράξη της διευθέτησης των εκκρεμοτήτων στην περιοχή, μετά και την πρόσφατη συμφωνία οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών που υπεγράφη ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και τον Ιταλό ομόλογό του. Γι΄ αυτό και η κυβέρνηση δηλώνει ότι η χρονική στιγμή είναι η πλέον κατάλληλη ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία υπογραμμίζει ότι σήμερα οι συνθήκες που επικρατούν στη "γειτονιά" είναι εντελώς διαφορετικές από τις συνθήκες που επικρατούσαν τρία χρόνια νωρίτερα, όταν δηλαδή ο Νίκος Κοτζιάς, αποχωρώντας από το υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωνε την προετοιμασία Προεδρικού Διατάγματος για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

«Δεν είναι μόνο ο τουρκικός αναθεωρητισμός και το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, αλλά και τα βήματα που έχει κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως οι συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Ιδίως η συμφωνία με την Ιταλία ήταν ο καταλύτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο», σημειώνει η κυβερνητική πλειοψηφία για τη χρονική στιγμή και υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά, επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια σε ένα σημαντικό κομμάτι του θαλάσσιου χώρου της.

Η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο θεμελιώνεται στις πρόνοιες της σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας που ορίζει ότι κάθε παράκτιο κράτος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα μέχρι και τα 12 ναυτικά μίλια. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επέφερε νομοτεχνικές βελτιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη παρατηρήσεις που έγιναν από την αντιπολίτευση και δεν αποκλείει παρεμβάσεις επί τα βελτίω και κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, την προσεχή εβδομάδα.?