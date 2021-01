Οικονομία

LIVE: οι ανακοινώσεις για άνοιγμα της αγοράς με click away και click in shop

Τι θα ισχύσει για το λιανεμπόριο από την Δευτέρα. Τι λένε οι επιστήμονες για τα νέα κρούσματα, τα τοπικά lockdown και τους εμβολισμούς για τον κορονοϊό.

Σε απευθείας μετάδοση, παρακολουθείτε την ενημέρωση για τον κορονοϊό, τα εμβόλια, τα μέτρα και την σταδιακή επαναλειτουργία του λιανεμπορίου από:

τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά,

την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου και

τον Επίκουρο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στη σημερινή ενημέρωση συμμετέχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ενημέρωση συμμετέχει κι ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, για ζητήματα που αφορούν το σύστημα Υγείας.