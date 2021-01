Παράξενα

Πέταξαν κατά λάθος 200 εκ. λίρες σε bitcoins

Προσφέρεται τεράστια αμοιβή για να βρεθούν...

Ένας μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών πρότεινε σε τοπικό συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου τεράστια αμοιβή για να βρεθεί ένας σκληρός δίσκος, που πετάχτηκε κατά λάθος και που περιέχει πάνω από 200 εκατ. λίρες (225 εκατ. ευρώ) σε bitcoins, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον 35χρονο Τζέιμς Χάουελς, ο σκληρός δίσκος από το παλιό του laptop, που σύμφωνα με τον ίδιο πέταξε κατά λάθος το καλοκαίρι του 2013, βρίσκεται σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Νιούπορτ, στη νότια Ουαλία.

Ωστόσο, οι τοπικές αρχές αρνούνται να γίνει εκσκαφή στον χώρο, εκτιμώντας ότι μία τέτοια κίνηση αντιβαίνει στους κανονισμούς λειτουργίας και θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον.«Η στάση του δημοτικού συμβουλίου δεν βγάζει κανένα νόημα», σχολίασε ο Χάουελς στην εφημερίδα Guardian, στο οποίο πρότεινε το 25% της αξίας των bitcoin εάν βρεθεί ο σκληρός δίσκος.

Σύμφωνα με το BBC, ο σκληρός δίσκος περιείχε 7.500 bitcoin, που αγοράστηκαν έναντι ευτελούς ποσού το 2009, με την αξία τους όμως σήμερα να ξεπερνά τα 38.000 δολάρια ανά μονάδα.

Ο Χάουελς εξήγησε ότι πέταξε το δίσκο κατά λάθος, καθώς ήταν ίδιος με έναν άλλον που είχε στην κατοχή του, ενώ καθάριζε το γραφείο του. Εκτιμά ότι ακόμα θα είναι σε κατάσταση που θα λειτουργεί: «η εξωτερική θήκη ίσως έχει σκουριάσει. Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο εσωτερικός δίσκος, εκεί όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα, να λειτουργεί», εξήγησε ο ίδιος στην Guardian.

Οι τοπικές αρχές του Νιούπορτ, που λένε ότι έχει υπάρξει επικοινωνία μαζί τους πολλές φορές από το 2014 με αφορμή τον σκληρό δίσκο, υποστηρίζουν ότι το κόστος των ερευνών μπορεί να φθάσει τα «εκατομμύρια λίρες χωρίς καμία εγγύηση ότι θα βρεθεί ο δίσκος αυτός ή ότι θα λειτουργεί».

«Το συμβούλιο είπε επίσης στον κ. Χάουελς πολλές φορές ότι η άδειά μας δεν επιτρέπει τις εκσκαφές στο σημείο και ότι αυτό θα έχει τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο στη γύρω περιοχή. Ως εκ τούτου έχουμε υπάρξει σαφείς για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε σε αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε εκπρόσωπος του συμβουλίου.

Ο Τζέιμς Χάουελς δήλωσε ότι έχει δεχθεί προτάσεις από επενδυτές να αναλάβουν το κόστος των ερευνών με αντάλλαγμα ένα μέρος της αξίας των bitcoin.