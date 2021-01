Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου: Στην Αττική τα 2 στα 3 ενεργά κρούσματα κορονοϊού

Εκανε λόγο για απτά σημάδια αποκλιμάκωσης της πανδημίας. Τι είπε για τις «κόκκινες περιοχές» στην Αττική και την συγκέντρωση των ενεργών κρουσμάτων. Τι ανέφερε για τα σχολεία, τις ΜΕΘ και το άνοιγμα της αγοράς.

«Φαίνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών του χειμώνα είναι δύσκολο να συμπιεστεί η επιδημία», είπε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου κατά την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι παρατηρείται σταθεροποίηση των δεδομένων που αφορούν την εξάπλωση της επιδημίας και τα νέα κρούσματα.

Όπως σημείωσε, στην Αττική εντοπίζονται περισσότερα από 2.500 ενεργά κρούσματα, δηλαδή 1 στους 3 ασθενείς με κορονοϊό σε όλη την χώρα βρίσκεται στην Αττική και κυρίως στην δυτική και κεντρική Αττική.

Η κ. Παπαευαγγέλου επεσήμανε ότι «στην Αττική νοσηλεύονται 1.700 ασθενείς, ενώ ο μέσος αριθμός νέων εισαγωγών ανά ημέρα είναι 130, υποδιπλάσιος αυτού που είχαμε πριν από έναν μήνα», ενώ ανέφερε ότι η πληρότητα στις ΜΕΘ είναι γύρω στο 60% στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι «Ο ρυθμός αναπαραγωγής είναι 0,91, δηλαδή κάτω από την μονάδα στην Αττική, ενώ στην βόρεια Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερος».

Αφού επεσήμανε ότι παρατηρείται άνοδος κρουσμάτων και τοπικές εξάρσεις, λόγω των συναθροίσεων της Πρωτοχρονιάς, υπογραμμίζοντας όμως ότι «εξετάζοντας τα δεδομένα, ίσως μπορούμε να χαμογελάσουμε κάτω από την μάσκα μας, καθώς τα κρούσματα είναι σταθερά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών πειθάρχησε στα μέτρα και δεν είχαμε την καταστροφική έξαρση που πολλοί προέβλεπαν».

Σε ότι αφορά την λειτουργία των σχολείων, η κ. Παπαευαγγέλου είπε ότι υπήρχαν μόνο 7 θετικά κρούσματα επί συνόλου 5.000 τεστ σε εκπαιδευτικούς, ενώ μόλις 3 από τα 10.000 σχολικά τμήματα ανά την χώρα χρειάστηκε να «κλείσουν» λόγω κρούσματος.

«Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να προχωρήσουμε σαν κοινωνία και ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε συνεχές lockdown. Ζητήθηκε η άποψη μας για το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Ήταν θετική, με βάση τα παραπάνω και υπό τον όρο της αυστηρής τήρησης των μέτρων και των περιορισμών στις συναλλαγές και τις αγορές, όπως το click away στις “κόκκινες περιοχές”», είπε η κ. Παπαευαγγέλου.

Κλείνοντας, τόνισε ότι «οι επόμενοι δύο μήνες είναι κρίσιμοι και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Στόχος μας είναι να προλάβουν να εμβολιαστούν και οι πλέον ηλικιωμένοι συμπολίτες μας και έτσι να «κατέβει» ο ηλικιακός μέσος όρος, ανακουφίζοντας έτσι το σύστημα υγείας».

Για ήπιες αυξομειώσεις στην Αττική έκανε λόγο κατά την τοποθέτησή του ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι βελτιωμένος καθώς και η ηλικιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων. Το σύστημα υγείας εξακολουθείς να αποσυμφορείται αν και με αργό ρυθμό, είπε ο καθηγητής. Αναφέρθηκε επίσης στην επανεκκίνηση δραστηριοτήτων, λέγοντας ότι το στοίχημα είναι μεγάλο και όλα θα κριθούν από την τήρηση των μέτρων προστασίας. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στην ορθή χρήση μάσκας.