Πολιτική

Έβρος: αναβολή στην επίσκεψη Μηταράκη

Για ποιούς λόγους δεν θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι. Τι αναφέρει το Υπ. Μετανάστευσης.

Αναβάλλεται η επίσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, στον Έβρο.

Αιτία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, είναι η εν εξελίξει διαδικασία ανίχνευσης COVID-19 σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής και η καραντινα στην οποία έχουν τεθεί.

Ο κ. Μηταράκης θα μεταβεί στην περιοχή σε νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.