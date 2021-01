Κοινωνία

Αυστηρό lockdown σε Ασπρόπυργο και Μενίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει για την Ελευσίνα. Που διατηρούνται και που αίρονται τα αυστηρά μέτρα ανά την χώρα. Ανακοινώσεις απο τον Νίκο Χαρδαλιά.

Άρση του αυστηρού lokdown στην Ελευσίνα και στον Δήμο της Κοζάνης ανακοινωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Όπως σημείωσε, αποφασίστηκε παράταση στο αυστηρό lockdown που ισχύει στον Ασπρόπυργο καθώς και επιβολή σκληρότερων περιοριστικών μέτρων στο Μενίδι, καθώς στις εν λόγω περιοχές υπάρχει τριψήφιος αριθμ/ος ενεγών κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά:

Την άρση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους δήμους Ελευσίνας, Κοζάνης (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου) και Βοΐου -πλην της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας, και την λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στο δήμο Αχαρνών της Αττικής, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Όπως είπε, όσον αφορά τη Δυτική Αττική, τα επιπλέον μέτρα αίρονται για το δήμο Ελευσίνας, όπου παρατηρείται μείωση του ιικού φορτίου, ενώ για τον δήμο Ασπροπύργου όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 102 ενεργά κρούσματα με 188 στενές επαφές που βρίσκονται ήδη σε κατ' οίκον περιορισμό, τα μέτρα παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αποφάσισε τη λήψη επιπλέον περιοριστικών μέτρων για το δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, καθώς αυτή τη στιγμή εντοπίζονται 166 ενεργά κρούσματα και 242 στενές επαφές σε καραντίνα.

Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η Επιτροπή αποφάσισε τη άρση των μέτρων στο δήμο Κοζάνης, και στο δήμο Βοΐου λόγω της βελτίωσης της επιδημιολογικής εικόνας των περιοχών αυτών.

Στην περίπτωση του Κρόκου και της Σιάτιστας, καθώς και του δήμου Εορδαίας τα μέτρα παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, καθώς αυτή τη στιγμή ο δήμος Εορδαίας έχει 104 ενεργά κρούσματα με 196 στενές επαφές, ενώ ο Κρόκος 31 ενεργά κρούσματα σε σύνολο 2.977 κατοίκων (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) και 35 στενές επαφές και η Σιάτιστα 19 ενεργά κρούσματα και 34 στενές επαφές.

Σχετικά με τις Τοπικές Κοινότητες Στροφής, Νέδας, Αγιοχωρίου και Ηπίου του δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, την Τοπική Κοινότητα Σπερχειάδας του δήμου Μακρακώμης, αλλά και την Τοπική Κοινότητα Κέλλης του δήμου Αμυνταίου Φλώρινας αποφασίστηκε η άρση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, καθώς στις περιοχές αυτές το επιδημιολογικό φορτίο έχει σχεδόν μηδενιστεί.

Τέλος, τα μέτρα παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου για την Τοπική Κοινότητα Ανθήλης του δήμου Λαμιέων και Παλαικάστρου του δήμου Σητείας Λασιθίου, στη νήσο Κάλυμνο, στο δήμο Σπάρτης και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Λέσβου και Αργολίδας. Τα ενεργά κρούσματα στην Ανθήλη είναι 16, στο Παλαίκαστρο 18, στην Κάλυμνο 25 και η ιχνηλάτηση έχει εντοπίσει 74 στενές επαφές τους, στο Δήμο Σπάρτης υπάρχουν 48 ενεργά κρούσματα με 103 στενές επαφές που βρίσκονται ήδη σε κατ' οίκον περιορισμό, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 139 ενεργά κρούσματα με 225 στενές επαφές, στην Λέσβο 101 ενεργά κρούσματα με 199 στενές επαφές και στην Αργολίδα 57 ενεργά κρούσματα με 169 στενές επαφές.