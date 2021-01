Κόσμος

Lockdown: Παραμένει στα 300 ευρώ το πρόστιμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν τίθεται θέμα ποσού, τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης, σχολίασε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Το καυστικό σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Το "πάγωμα" της αύξησης του προστίμου για μη χρήση μάσκας και άσκοπες μετακινήσεις ανακοίνωσε τελικά ο πρωθυπουργός μετά τις αντιδράσεις στη Βουλή.

«Σε μια κίνηση να στείλουμε μήνυμα ότι θέλουμε συμμόρφωση με γνώμονα τη λογική και όχι το φόβο του προστίμου, θα κρατήσουμε το πρόστιμο εκεί που είναι σήμερα για 10 ημέρες και θα επαναξιολογήσουμε την κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός λίγα λεπτά πριν κλείσει την μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή Παράλληλα ανακοίνωσε το άνοιγμα του λιανεμπορίου σε όλη την Ελλάδα, με μόνη εξαίρεση τις κόκκινες περιοχές, όπου η αγορά θα λειτουργήσει με click away.

Δεν τίθεται θέμα ποσού, τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης, απάντησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς σε ερώτηση για την αύξηση του προστίμου. "Ειδικά τώρα που πρέπει να είμαστε διπλά προσεχτικοί. Πέραν όμως της ατομικής ευθύνης είναι και η ευθύνη του κράτους που αξιολογεί και ανάλογα τα δεδομένα που υπάρχουν αποφασίζει. Δεν είναι λοιπόν θέμα ποσού" πρόσθεσε λίγη ώρα αφότου ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε.

ΣΥΡΙΖΑ: Επικών διαστάσεων αναδίπλωση για την αύξηση των προστίμων

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για «επικών διαστάσεων αναδίπλωση», σχολιάζοντας την τριτολογία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή και την αναστολή της αύξησης του προστίμου για την παραβίαση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Ο κ. Μητσοτάκης κλείνοντας την ομιλία του επιβεβαίωσε αυτό που όλη η Ελλάδα έχει καταλάβει για τον τρόπο που διαχειρίζεται την πανδημία: Έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ανακοίνωσε αύξηση του προστίμου στα 500 ευρώ για δύο ώρες, για να το μαζέψει άρον- άρον μετά τη σφοδρή αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα. Και για να δικαιολογήσει την επικών διαστάσεων αναδίπλωση, απευθύνθηκε στους πολίτες λες και απευθύνεται σε παιδάκια νηπιαγωγείου. Το πιο ωραίο ενσταντανέ βέβαια, ήταν το γεγονός ότι οι βουλευτές της ΝΔ χειροκρότησαν και την ανακοίνωση της αύξησης του προστίμου και την απόσυρση της!», αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Χαρδαλιάς: ανοίγει το λιανεμπόριο

Την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων (λιανεμπόριο, κομμωτήρια, επιχειρήσεις περιποίησης νυχιών και ινστιτούτα αισθητικής) από τις 18 Ιανουαρίου επανέλαβε στην ενημέρωση του υπουργεία Υγείας για την εξέλιξη της Covid-19

-Η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας στα καταστήματα (προαιρετικά) την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Επίσης, οι επιχειρήσεις εφ' όσον το επιθυμούν μπορούν να λειτουργούν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση προς κάθε επιχείρηση που λειτουργεί γίνεται με την αποστολή SMS με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης» ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης. Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033 προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής του και έγκρισης της μετακίνησης. Ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή εντός 2 ωρών από την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματός του.

-Υπάρχει συζήτηση για την αύξηση των προστίμων θα εξεταστεί στη συνέχεια.

-Διατηρείται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, με τις εξαιρέσεις που ήδη ισχύουν.

-Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων. Κανείς δεν μπορεί να μετακινηθεί από νομό σε νομό παρά μόνο για συγκεκριμένους λόγους, όπως αυτοί ισχύουν και τώρα.

Επίσης, για τους λατρευτικούς χώρους ισχύουν τα εξής: κατά τις λειτουργίες επιτρέπεται ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατο όριο τα 50 άτομα και υποχρεωτική χρήση μάσκας.

«Τα επόμενα βήματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι σαφή: Η διατήρηση των μέτρων προστασίας, η σταδιακή και προσεκτική επανεκκίνηση της οικονομίας ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις των ειδικών, και βέβαια οι στοχευμένοι περιορισμοί στις εστίες έξαρσης του ιού και η αύξηση του εμβολιασμού.

Η θετική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα οδήγησε στην απόφαση για τη σταδιακή άρση κάποιων περιορισμών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Αυστηρό lockdown σε Ασπρόπυργο και Μενίδι

Την άρση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους δήμους Ελευσίνας, Κοζάνης (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου) και Βοΐου -πλην της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας, και την λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στο δήμο Αχαρνών της Αττικής, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Όπως είπε, όσον αφορά τη Δυτική Αττική, τα επιπλέον μέτρα αίρονται για το δήμο Ελευσίνας, όπου παρατηρείται μείωση του ιικού φορτίου, ενώ για τον δήμο Ασπροπύργου όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 102 ενεργά κρούσματα με 188 στενές επαφές που βρίσκονται ήδη σε κατ' οίκον περιορισμό, τα μέτρα παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αποφάσισε τη λήψη επιπλέον περιοριστικών μέτρων για το δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, καθώς αυτή τη στιγμή εντοπίζονται 166 ενεργά κρούσματα και 242 στενές επαφές σε καραντίνα.

Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η Επιτροπή αποφάσισε τη άρση των μέτρων στο δήμο Κοζάνης, και στο δήμο Βοΐου λόγω της βελτίωσης της επιδημιολογικής εικόνας των περιοχών αυτών.

Στην περίπτωση του Κρόκου και της Σιάτιστας, καθώς και του δήμου Εορδαίας τα μέτρα παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, καθώς αυτή τη στιγμή ο δήμος Εορδαίας έχει 104 ενεργά κρούσματα με 196 στενές επαφές, ενώ ο Κρόκος 31 ενεργά κρούσματα σε σύνολο 2.977 κατοίκων (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) και 35 στενές επαφές και η Σιάτιστα 19 ενεργά κρούσματα και 34 στενές επαφές.

Σχετικά με τις Τοπικές Κοινότητες Στροφής, Νέδας, Αγιοχωρίου και Ηπίου του δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, την Τοπική Κοινότητα Σπερχειάδας του δήμου Μακρακώμης, αλλά και την Τοπική Κοινότητα Κέλλης του δήμου Αμυνταίου Φλώρινας αποφασίστηκε η άρση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, καθώς στις περιοχές αυτές το επιδημιολογικό φορτίο έχει σχεδόν μηδενιστεί

Τέλος, τα μέτρα παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου για την Τοπική Κοινότητα Ανθήλης του δήμου Λαμιέων και Παλαικάστρου του δήμου Σητείας Λασιθίου, στη νήσο Κάλυμνο, στο δήμο Σπάρτης και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Λέσβου και Αργολίδας. Τα ενεργά κρούσματα στην Ανθήλη είναι 16, στο Παλαίκαστρο 18, στην Κάλυμνο 25 και η ιχνηλάτηση έχει εντοπίσει 74 στενές επαφές τους, στο Δήμο Σπάρτης υπάρχουν 48 ενεργά κρούσματα με 103 στενές επαφές που βρίσκονται ήδη σε κατ' οίκον περιορισμό, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 139 ενεργά κρούσματα με 225 στενές επαφές, στην Λέσβο 101 ενεργά κρούσματα με 199 στενές επαφές και στην Αργολίδα 57 ενεργά κρούσματα με 169 στενές επαφές.