Οικονομία

Γεωργιάδης: πότε θα ανοίξει η εστίαση

Λιγότερο επικίνδυνο χαρακτήρισε το λιανεμπόριο ο υπουργός. Τι απάντησε σε ερώτηση για τα καταστήματα εστίασης.

Όταν η εξέλιξη της πανδημίας το επιτρέψει, και η επιτροπή εγκρίνει τις προτάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης θα έρθει και η ώρα της εστίασης. Όμως η ώρα αυτή (για επανεκκίνηση) της εστίασης δεν έχει έρθει ακόμη.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε ερώτηση στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των μέτρων για επανεκκίνηση του λιανεμπορίου.

Υπενθύμισε ότι είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για επιδότηση αγοράς θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου και κάλεσε τους επιχειρηματίες να τα προμηθευτούν για να τα έχουν προς χρήση «όταν θα είμαστε έτοιμοι να επανεκκινήσουμε την εστίαση». «Πρέπει, πρόσθεσε, «να κάνουμε ένα βήμα τη φορά. Ξεκινάμε από το λιανικό εμπόριο που είναι λιγότερο επικίνδυνο καθώς οι κανόνες μπορούν να τηρηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια».

Ο υπουργός διευκρίνισε ακόμη ότι οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν εξακολουθούν να θεωρούνται ως πληττόμενες και έχουν τα σχετικά ωφελήματα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση όπως για παράδειγμα μείωση του ενοικίου.