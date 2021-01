Κόσμος

Εμβόλιο Pfizer: Καθησυχάζει η Κομισιόν για τις παραδόσεις

Τι ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λίγο αφότου γνωστοποιήθηκε ότι θα υπάρξει κάποια επιβράδυνση της παραγωγής.

Παρά την επιβράδυνση στην παραγωγή των εμβολίων των εταιρειών Pfizer/BioNTech για την Covid-19, η αμερικανική εταιρεία διαβεβαίωσε ότι οι δόσεις που αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους θα παραδοθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αφού γνωστοποιήθηκε ότι θα υπάρξει κάποια επιβράδυνση της παραγωγής «αμέσως επικοινώνησα με τον γενικό διευθυντή της Pfizer (…) και με διαβεβαίωσε» ότι θα γίνει κανονικά η παράδοση όλων των δόσεων που προβλέπονταν για το πρώτο τρίμηνο του 2021, είπε η ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Λισαβόνα.

Η αμερικανική εταιρεία επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι παραδόσεις του εμβολίου που ανέπτυξε σε συνεργασία με τη γερμανική BioNTech θα μειωθούν προσωρινά στα τέλη Ιανουαρίου και τις αρχές Φεβρουαρίου με στόχο, στο διάστημα αυτό, να προχωρήσει σε αλλαγές που θα αυξήσουν την παραγωγική της ικανότητα τις επόμενες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος της Pfizer «ασχολείται προσωπικά ώστε να μειωθεί αυτή η περίοδος των καθυστερήσεων» και να διασφαλιστεί ότι θα ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος το συντομότερο δυνατόν. «Είναι ουσιαστικής σημασίας να του στείλουμε το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε κατεπειγόντως τις δόσεις που μας έχουν υποσχεθεί, από το πρώτο τρίμηνο», συνέχισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνολικά, οι Βρυξέλλες έχουν προαναγγείλει 500 εκατομμύρια δόσεις από την Pfizer/BioNTech, με οψιόν για αγορά άλλων 100 εκατομμυρίων δόσεων. Καθώς απαιτείται να χορηγηθούν δύο δόσεις του εμβολίου σε διάστημα μερικών εβδομάδων η μία από την άλλη «είναι ιατρική ανάγκη να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήσαμε και να διασφαλίσουμε τις παραδόσεις», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος προσπάθησε επίσης να καθησυχάσει τις ανησυχίες των έξι χωρών μελών της ΕΕ οι οποίες έκαναν λόγο για «απαράδεκτες» καθυστερήσεις εκ μέρους της Pfizer, οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν «την αξιοπιστία της διαδικασίας του εμβολιασμού».

«Δεν είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία ανακοινώνει καθυστερήσεις στην παράδοση για μικρό χρονικό διάστημα (…) άλλες αναγκάστηκαν να καθυστερήσουν την υποβολή του εμβολίου τους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων», παρατήρησε. «Επομένως, είχαμε ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα, θα τα ξαναδούμε στο μέλλον, όμως ας μην ξεχνάμε ότι στο σύνολό της είναι μια τεράστια επιτυχία», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε την αγορά πάνω από δύο δισεκατομμυρίων δόσεων ώστε να εμβολιαστεί πάνω από το 80% του πληθυσμού της ΕΕ.