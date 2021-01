Οικονομία

Επανεκκίνηση αγοράς: χαμόγελα και ελπίδες στον επιχειρηματικό κόσμο

Πως υποδέχθηκαν την ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη, για επαναλειτουργία των καταστημάτων, οι άνθρωποι της αγοράς.

Την ικανοποίηση για το άνοιγμα της αγοράς από την ερχόμενη Δευτέρα εκφράζει σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος, ο οποίος εναποθέτει τις ελπίδες του στην εκπτωτική περίοδο.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος ανέφερε: «Η ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη για την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου μέρους του λιανεμπορίου, αναπτερώνει τις ελπίδες που μας είχαν απομείνει για τη σωτηρία της αγοράς και των επιχειρήσεων, μεγάλος αριθμός των οποίων βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση, λόγω του λοκντάουν που είχε επιβληθεί. Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι έτοιμος να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, σεβόμενος πλήρως τα μέτρα προστασίας που έχουν ανακοινωθεί, προκειμένου να μην υπάρξει νέα έξαρση της πανδημίας και να παραμείνουν στο εξής ανοιχτά τα καταστήματα.

Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει και επαναλειτουργία της εστίασης που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο της ελληνικής οικονομίας και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των καταστημάτων του κλάδου. Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που έχουν πληγεί και να διευρυνθούν τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα εθνικά μέτρα που θα αποτρέψουν «λουκέτα» και θα διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή».

Θετική χαρακτηρίζει την απόφαση για επαναλειτουργία μέρους της αγοράς η ΓΣΕΒΕΕ, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές ,πολύ μικρές και ΜμΕ του λιανικού εμπορίου, κλήθηκαν για μια ακόμη φορά να αναστείλουν την λειτουργία τους ή/και να λειτουργήσουν εντός ενός ρυθμιστικού πλαισίου που επέφερε δραματική μείωση τζίρου, οι ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Α Γεωργιάδη, για άνοιγμα μεγάλου μέρους της αγοράς, χωρίς τους ασφυκτικούς περιορισμούς και τις ανισότητες που δημιουργεί η μέθοδος του click away, μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθεί.

"Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε το αντίκτυπο που θα έχει αυτό το μέτρο, για την επιβίωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί δυσανάλογα από τις συνέπειες της πανδημίας. Ωστόσο, και μόνο που οι επιχειρηματίες θα μπορέσουν να υποδεχθούν και να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους εντός των καταστημάτων τους αποτελεί, τουλάχιστον, μια ψυχολογική ανάταση. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να τηρήσουν με αυστηρότητα τα μέτρα προστασίας και τα υγειονομικά πρωτοκόλλα καταρχήν για τη προστασία των καταναλωτών, των εργαζομένων και τη δική τους, αλλά και για την διατήρηση αυτού του μέτρου. Υπενθυμίζουμε, πως υπάρχουν επιχειρήσεις που ακόμα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με εργαζόμενους και επιχειρηματίες να αγωνιούν για το μέλλον τους. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη οι εμβολιασμοί να προχωρήσουν γρήγορα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα του συνόλου της αγοράς. Είναι επίσης, ανάγκη να ληφθούν ικανοποιητικά μέτρα στήριξης των κλάδων και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης" καταλήγει η ΓΣΕΒΕΕ.

Από πλευράς του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση άκουσε τις προτάσεις του Ε.Ε.Α. σχετικά με την ανάγκη ανοίγματος του λιανεμπορίου και σε μεγάλο βαθμό τις υιοθέτησε. "Πλέον από τη Δευτέρα 18/1 τα εμπορικά καταστήματα, μετά από σχεδόν 2 μήνες, ανοίγουν και πάλι. Στόχος είναι να μην πάει χαμένη η εκπτωτική περίοδος, όπως πήγε η εορταστική. Καλούμε τους καταναλωτές να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, τηρώντας πάντα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, κάτι που πρέπει βέβαια να κάνουν και οι επιχειρήσεις. Εφόσον όλα λειτουργήσουν σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού. Ταυτόχρονα θέλω να απευθύνω έκκληση στο καταναλωτικό κοινό να επιλέξει για τις αγορές του τα καταστήματα της γειτονιάς του, να ενισχύσει την τοπική οικονομία. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, ψωνίζοντας από το συνοικιακό μας κατάστημα και όχι ηλεκτρονικά από κάποια μεγάλη αλυσίδα, προστατεύουμε τη βιωσιμότητα μίας γειτονικής μας επιχείρησης, τη θέση απασχόλησης του φίλου μας, δίνουμε ώθηση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις" πρόσθεσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Ο πρόεδρος των ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ, Βασίλης Κορκίδης ζήτησε να προσέχουμε για να έχουμε... "Η ανακοινωθείσα απόφαση της κυβέρνησης, που στάθμισε τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων, να επιτρέψει το άνοιγμα της αγοράς διατηρεί ζέουσες τις ελπίδες του εμπορικού κόσμου, ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά από το “υβριδικό lockdown”, ενώ η οικονομία θα μπορέσει πλέον να κινηθεί. Η επαναφορά του λιανεμπορίου σε λειτουργία χωρίς ραντεβού, σε συνδυασμό με τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις, δίνει ανάσα και μία ακόμα ευκαιρία, ώστε να αποφευχθεί ένα εαρινό κύμα λουκέτων και συνακόλουθα, απωλειών σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. Οι χειμερινές εκπτώσεις, υπό τις νέες ευχάριστες προϋποθέσεις, μπορούν να βοηθήσουν τις πληττόμενες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και να απομακρύνουν τον ορατό κίνδυνο πτωχεύσεων και ανεργίας. Ο εμπορικός κόσμος πρέπει να τηρήσει και είμαι βέβαιος πως θα το πράξει με “θρησκευτική ευλάβεια”, τους υγειονομικούς κανόνες για ασφαλή λειτουργία, απευχόμενος του ενδεχομένου τα επιδημιολογικά δεδομένα να ανατρέψουν εκ νέου την κατάσταση με ένα γενικευμένο lockdown. Το “κλικ” που ακούστηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης είναι αυτό που ξεκλειδώνει τα καταστήματα μας και φέρνει χαμόγελα σε εμπόρους, εργαζόμενους και καταναλωτές με το πολυπόθητο “click to open”. Όμως, πρέπει όλοι “να προσέχουμε για να έχουμε” την υγεία μας και να διατηρήσουμε στη διάρκεια του χειμώνα ανοικτή την αγορά" σχολίασε ο κ. Κορκίδης.