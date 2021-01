Παράξενα

Περιστέρι γλίτωσε τη θανατική ποινή - η απίστευτη ιστορία του

Δεν θα θανατωθεί τελικά ο Τζο το περιστέρι, η ιστορία του οποίου έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ένα περιστέρι που επρόκειτο να θανατωθεί στην Αυστραλία έχοντας, κατά τα φαινόμενα, διασχίσει τον Ειρηνικό Ωκεανό γλίτωσε την... θανατική ποινή καθώς προέκυψε ότι μια ταμπελίτσα, που ήταν δεμένη στο πόδι του και ανέφερε ότι ανήκει σε μια αμερικανική ορνιθολογική οργάνωση, ήταν πλαστή.

Από την ταμπέλα προέκυπτε ότι το περιστέρι είχε χάσει τον δρόμο του στη διάρκεια ενός αγώνα στην Αλαμπάμα και είχε διανύσει μια απόσταση μεγαλύτερη από 13.000 χιλιόμετρα μέχρι τη Μελβούρνη παραβιάζοντας έτσι τους αυστηρούς περιορισμούς καραντίνας που απαγορεύουν την εισαγωγή ζωντανών ζώων ή πουλιών στην Αυστραλία.

Αλλά καθώς άρχισε να παίρνει διαστάσεις μια εκστρατεία που ξεκίνησε στο Twitter για να δοθεί χάρη στο περιστέρι, το οποίο οι υποστηρικτές του ονόμασαν Τζο από το όνομα το νέου αμερικανού προέδρου, ώστε να επιστρέψει με ασφάλεια στην Αμερική, η Αμερικανική Ένωση Αγωνιστικών Περιστεριών ανακοίνωσε ότι η ταυτότητα στο πόδι του ήταν πλαστή. "Το περιστέρι που βρέθηκε στην Αυστραλία φέρει πλαστή ταυτότητα και δεν θα πρέπει να θανατωθεί με βάση τα μέτρα βιοασφαλείας επειδή η πατρίδα του είναι στην πραγματικότητα η Αυστραλία", ανέφερε η οργάνωση στη σελίδα της στο Facebook.

Ο κάτοικος της Μελβούρνης Κέβιν Σέλι-Μπερντ ήταν εκείνος που βρήκε το περιστέρι με την ταμπέλα στο πόδι του στον κήπο του στις 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. "Αν ο Τζο ήρθε με τρόπο που δεν πληροί τα αυστηρά μας μέτρα βιοασφάλειας, τότε θα έχει κακή τύχη. Ή θα πρέπει να πετάξει πίσω ή θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες", δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αυστραλίας Μάικλ ΜαΚόρμακ.

Αργότερα όμως μέσα στην ημέρα ήρθαν τα ευχάριστα νέα για την τύχη του Τζο από το υπουργείο Γεωργίας. "Έπειτα από έρευνα, το υπουργείο κατέληξε ότι ο Τζο το Περιστέρι είναι σχεδόν απίθανο να είναι Αυστραλός...Δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα...σε σχέση με το ζήτημα αυτό".

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Τζόνι Ντεπ και η τότε σύζυγός του Άμπερ Χερντ είχαν κατηγορηθεί για παράνομη εισαγωγή των δύο τεριέ τους, του Πίστολ και του Μπου, στην Αυστραλία το 2015, αλλά τα ζώα γλίτωσαν από την ευθανασία όταν οι ιδιοκτήτες τους ζήτησαν δημοσίως συγγνώμη.