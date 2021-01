Κόσμος

Μπορέλ σε Τουρκία: άμεση ανάκληση των μονομερών ενεργειών στα Βαρώσια

Τον πλήρη σεβασμό στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την άμεση ανάκληση των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας στα Βαρώσια ζητά ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ στην απάντηση που έδωσε στην επιστολή που εστάλη με πρωτοβουλία του Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή της Αριστεράς Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και συνυπέγραψαν ο αντιπρόεδρος του ΕΚ και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Παπαδημούλης και ευρωβουλευτές από τρεις Πολιτικές Ομάδες - Αριστερά, Σοσιαλιστές και Πράσινοι.

Ο κ. Μπορέλ εκφράζει την αλληλεγγύη και την υποστήριξη της ΕΕ στην Κύπρο, σημειώνοντας τις δηλώσεις καταδίκης των ενεργειών της Τουρκίας εκ μέρους του ιδίου και της ΕΕ και καλώντας για πλήρη σεβασμό από την Τουρκία των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καθώς και για άμεση αντιστροφή των ενεργειών της.

Όσον αφορά την περίπτωση επανέναρξης των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού, ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ επαναβεβαιώνει την ετοιμότητα της ΕΕ για ενεργό ρόλο και την δέσμευση για ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για μια συνολική διευθέτηση του προβλήματος, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες η ιδρύθηκε η ΕΕ. Όπως τονίζει κλείνοντας, «ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη συνεταιρισμών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ όλων των εταίρων της περιοχής, διμερώς και πολυμερώς, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ».