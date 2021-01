Πολιτική

Τσαβούσογλου: διερευνητικές για όλα, αλλιώς δεν έχουν νόημα...

"Στις διερευνητικές επαφές θα συζητήσουμε όσα συζητήσαμε στις 60 προηγούμενες συναντήσεις" τονίζει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανάβοντας νέες "φωτιές".

Νέες "φωτιές" ανάβει, εν όψει των διερευνητικών επαφών, η Τουρκία καθώς επιμένει σε έναν εφ’ όλης της ύλης διάλογο με την Ελλάδα, πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, που αποτελεί επίσημη θέση της Αθήνας.

"Στις διερευνητικές επαφές θα συζητήσουμε όσα συζητήσαμε στις 60 συναντήσεις. Διαφορετικά δεν θα έχουν κανένα νόημα οι διερευνητικές επαφές. Στα πλαίσια αυτά δεν υπάρχει μόνο το θέμα των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης" είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνομιλία του με Τούρκους δημοσιογράφους.

"Αν μας προτείνουν να κάνουμε ξεχωριστές συζητήσεις για τις τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης τότε θα τους απαντήσουμε “ναι” ή “όχι”. Εμείς από την αρχή είπαμε πως είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε δίχως προϋποθέσεις και να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Στις διερευνητικές επαφές εντάσσονται όλα τα θέματα των διαφωνιών" πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντρογάν δήλωσε θετικός σε μια συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, σε δηλώσεις που έκανε μετά την προσευχή της Παρασκευής.

"Ο Πρωθυπουργός έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει την βούληση του για ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία στο ανώτατο επίπεδο. Θα πρέπει να πάψει να αποτελεί είδηση ότι συναντιούνται οι ηγέτες δυο γειτονικών χωρών. Το κλίμα που δημιουργείται είναι θετικό και εφόσον διατηρηθεί μια τέτοια συνάντηση είναι χρήσιμη", αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου.