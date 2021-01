Κοινωνία

Νεκρός φύλακας από σκυλιά: αυτοψία του ΣΕΠΕ παρουσία αστυνομικών

Η έρευνα του ΣΕΠΕ για τον φρικτό θάνατο του φύλακα εξελίσσεται παράλληλα με την ποινική διαδικασία.

Άμεση ήταν η παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για το περιστατικό θανάτου υπαλλήλου security στα Λεχαινά Ηλείας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αναφορικά με το θλιβερό αυτό περιστατικό, που απασχόλησε πρόσφατα την επικαιρότητα, μετέβη στον χώρο του συμβάντος κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων) και πραγματοποίησε αυτοψία, παρουσία αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, που διενεργεί την προανάκριση.

Η έρευνα του ΣΕΠΕ εξελίσσεται παράλληλα με την ποινική διαδικασία και το Σώμα θα προχωρήσει άμεσα στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ζήτησε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να εντατικοποιήσει τους ελέγχους. «Κάθε φορά που εντοπίζονται παραβάσεις, θα κινούνται άμεσα όλες οι διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή φωτό: patrisnews.com