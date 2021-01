Κόσμος

Καπιτώλιο: Στο στόχαστρο του FBI δεκάδες ύποπτοι για τον θάνατο αστυνομικού

Έρευνα σε βάρος 37 προσώπων έχει ξεκινήσει το FBI για τον θάνατο ενός αστυνομικού στο Καπιτώλιο.

Το FBI έχει ξεκινήσει έρευνες σε βάρος 37 προσώπων για τον φόνο του Μπράιαν Σίκνικ, του αστυνομικού ο οποίος υπέκυψε λίγες ώρες αφότου ήρθε αντιμέτωπος με τον όχλο που εισέβαλε στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου, γράφει η εφημερίδα New York Times.

Όταν οι υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπήκαν στο κτίριο, ο Σίκνικ δέχτηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι και τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, όπως είπε ο πατέρας του μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Οι τραυματιοφορείς τον επανέφεραν δύο φορές, καθ’ οδόν προς ένα νοσοκομείο της Ουάσινγκτον. Ο αστυνομικός πέθανε την επόμενη ημέρα.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει το δημοσίευμα.