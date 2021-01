Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ ολα”: η ανοσμία, η ελληνική συσκευή για το Πάρκινσον και η κατάψυξη ωαρίων

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου, στις 10:00, στην εκπομπή «Υγεία πάνω απ΄ όλα», στον ΑΝΤ!, ενημερωνόμαστε για την επίδραση του lockdown, στην ψυχική και σωματική υγεία των μικρών παιδιών και των εφήβων.

Μαθαίνουμε για τη νέα ελληνική μελέτη που αφορά τον καφέ και τα αγγεία μας, την πρωτοποριακή ιατρική συσκευή made in Greece για την αντιμετώπιση της Πάρκινσον και για το πώς θα αποφύγουμε τον χρόνιο πόνο.

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου, στις 10:00, ανακαλύπτουμε ποιο είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα covid-19 που «προδίδει» ήπια νόσηση, πώς μπορεί το νερό να μας βοηθήσει να χάσουμε κιλά, ποια είναι τα νέα δεδομένα στην κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων και συμβουλές για τη σωστή κοινωνικοποίηση του σκύλου μας.

