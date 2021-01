Life

“Ο πρώτος άνθρωπος”: σε α΄ τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η ιστορία του ανθρώπου που “έγραψε” παγκόσμια Ιστορία κάνοντας “ ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα”.

«Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα».

Με αυτά τα λόγια, ο Νιλ Άρμστρονγκ έμεινε στην Ιστορία ως ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στη Σελήνη, το 1969. Η ζωή του αποτελεί το θέμα της βραβευμένης ταινίας «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» που έρχεται την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Η ταινία, γυρισμένη από τον σκηνοθέτη του οσκαρικού «La La Land», είναι βασισμένη στο βιβλίο του Τζέιμς Χάνσεν «First Man: A Life of Neil A. Armstrong».

Αποτελεί το χρονικό της επιτυχημένης αποστολής της ΝΑSA, «Apollo 11», στο φεγγάρι και εξετάζει το πώς ο Νιλ Άρμστρονγκ, ένας πρώην πιλότος δοκιμών, κατάφερε να γράψει ιστορία.

Η ταινία ήταν υποψήφια για τέσσερα βραβεία Oscar από τα οποία κέρδισε εκείνο των Καλύτερων Οπτικών Εφέ για το 2019.

Στον «ΠΡΩΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ» ο πιλότος Νιλ Άρμστρονγκ είναι συγκλονισμένος από το θάνατο της δίχρονης κόρης του και αισθάνεται ανίκανος να μοιραστεί τη θλίψη του ακόμη και με την ίδια του τη γυναίκα.

Έτσι, αναζητώντας ένα κίνητρο για να ξεπεράσει τον πόνο του, κατατάσσεται στη NASA, η οποία το 1962 ανακοινώνει το διαστημικό της πρόγραμμα Gemini.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έρχεται, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 21:00.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέιμιεν Σαζέλ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ράιαν Γκόσλινγκ, Κλερ Φόι, Κρίστοφερ Άμποτ, Κάιλ Τσάντλερ.