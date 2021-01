Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: γευστική η δεύτερη μέρα στο Κουκάκι (εικόνες)

Ο σεφ μας γνωρίζει μερικά από τα πιο γνωστά στέκια της συνοικίας και τα «μυστικά» τους, ενώ ετοιμάζει και μας προτείνει δύο εξαιρετικά πιάτα.

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζει τη βόλτα του στο Κουκάκι.

Ο Δημήτρης είναι φαν του ψωμιού, γι’ αυτό περνάει από τον πιο διάσημο φούρνο της Αθήνας για να μάθει πώς καταφέρνει κανείς να γίνει ο καλύτερος στο είδος του.

Για σπιτικό ελληνικό φαγητό επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αγαπούν τόσο οι κάτοικοι της περιοχής όσο και πολλοί τουρίστες.

Τέλος, για έθνικ μυρωδιές και γεύσεις, αλλά και για μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, πηγαίνει σε ένα μοναδικό ταϋλανδέζικο εστιατόριο.

Ο Δημήτρης στη συνέχεια επιστρέφει στην κουζίνα του και μαγειρεύει: ένα τσιζκέικ με λευκή σοκολάτα και ένα κριθαρότο με ψητό κοτόπουλο.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

