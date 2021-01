Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο Κουκάκι (εικόνες)

Διήμερη «γευστική περιπλάνηση» στην γειτονιά που βρίσκεται στην «σκιά της Ακρόπολης. Τα στέκια και οι άνθρωποι τους. Δύο ξεχωριστές συνταγές ετοιμάζει ο σεφ.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει στο Κουκάκι, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος περπατά κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης, στο Κουκάκι.

Η περιοχή θυμίζει μεν παλαιότερη εποχή, αλλά έχει και έντονο τον ρυθμό της νεολαίας, η βόλτα του Δημήτρη ξεκινάει από το «Guarantee» για να απολαύσει ένα σάντουιτς με γεύση… γκαραντί.

Επόμενη στάση, η «Φάμπρικα του Ευφρόσυνου», εκεί όπου οι μεζέδες είναι απολαυστικοί, το κρασί ρέει άφθονο σε 14 ετικέτες και η ατμόσφαιρα είναι ζεστή και παρεϊστικη.

Πριν περάσει στην κουζίνα του, σταματάει για να πάρει ιδέες από το food truck του «Dirty Mάνη» και βιώνει μια γαστρονομική εμπειρία σε street food περιτύλιγμα.

Εμπνευσμένος από ανθρώπινες ιστορίες και γεύσεις, ο Δημήτρης επιστρέφει στην κουζίνα του, σηκώνει μανίκια και μαγειρεύει: μπλίνις με τυρί κότατζ και καπνιστό σολωμό, και στη συνέχεια μια τραβηχτή πίτα με μοσχάρι και τουλουμίσιο τυρί.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

