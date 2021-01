Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανώμαλη προσγείωση στο ΣΕΦ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν κι έχασε σημαντική ευκαιρία να εδραιωθεί στην «οκτάδα».

Mετά από τρεις διαδοχικές νίκες, ο Ολυμπιακός έκανε ένα από τα χειρότερα επιθετικά παιχνίδια του στη Euroleague την τρέχουσα σεζόν και ηττήθηκε με 63-69 από την προτελευταία της βαθμολογίας Βιλερμπάν, στο ΣΕΦ, για την 20η αγωνιστική. Η 9η ήττα του σε 19 αγώνες τον θέτει εκτός οκτάδας τη δεδομένη στιγμή στον βαθμολογικό πίνακα. Αυτή ήταν η 6η νίκη σε 19 αναμετρήσεις για τον γαλλικό σύλλογο που είχε σε καλή βραδιά ο πρώην παίκτης των Μπόστον Σέλτικς Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 19 πόντους.

Με τον Χασάν Μάρτιν εκτός (διάστρεμμα) και τους Πρίντεζη, Έλις και Ζαν-Σαρλ να υστερούν απέναντι στα ψηλά κορμιά των παικτών του Τι Τζέι Πάρκερ, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να μπει στη ρακέτα της Βιλερμπάν. Ούτε όμως από την περιφέρεια κατάφερε να γίνει απειλητικός με 29,2% στα τρίποντα και 53,9% στα δίποντα.

Ακόμη και ο Κώστας Σλούκας (7 ασίστ) δεν μπόρεσε να προσφέρει επιθετικά στην ομάδα του μένοντας στους 2 πόντους, ων σε κακή βραδιά, την ώρα που ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν πήρε χρόνο συμμετοχής λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Εκτός παραμένει εξάλλου ο Κώστας Παπανικολάου.

Στην αγωνιστική επιστροφή του, ο Ααρόν Χάρισον αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 13 πόντους, 11 είχε ο ΜακΚίσιλ και 10 ο Σπανούλης.

Για τελευταία φορά βρέθηκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού την τρέχουσα σεζόν ο Αντώνης Κόνιαρης, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ομπραντόριο, υπό μορφή δανεισμού, από τους «ερυθρόλευκους» μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 33-34, 42-51, 63-69

Με ΜακΚίσικ, Σλούκα, Χαραλαμπόπουλο, Πρίντεζη και Έλις μπήκε στο παρκέ ο Ολυμπιακός. Η Βιλερμπάν προηγήθηκε με 3-5, αλλά ακολούθησε σερί 9-0 του Ολυμπιακού, 12-5, με τον Σακίελ ΜακΚίσικ να έχει πετύχει 5 πόντους. Ο Ντέρικ Ουόλτον έφτασε τους 6 πόντους και οι Γάλλοι μείωσαν στο καλάθι, 12-10 με δικό τους σερί 5-0. Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 6 ασίστ (!), αμέσως μετά με σκόρερ, το Λιβιό Ζαν-Σαρλ (14-10). Όμως, ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων» χρεώθηκε νωρίς με 2 φάουλ. Μετά το 14-14 του Ντέιβιντ Λάιτι, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν εύστοχος σε τρίποντο (17-14), αλλά με τον ίδιο τρόπο απάντησε ο Στραζέλ και η πρώτη περίοδος βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες, 17-17.

Με τον Ααρόν Χάρισον να παίρνει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής στον αγώνα και να ευστοχεί σε τρίποντο με την επανέναρξη, ο Ολυμπιακός προσπέρασε με 20-17. Ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ μάζεψε δύο διαδοχικά ριμπάουντ, ανέβασε και το σκορ, 22-17. Στο σερί 5-0 των Πειραιωτών, οι παίκτες του Τι Τζέι Πάρκερ απάντησαν με 6-0 και προσπέρασαν με 22-23. Όμως, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Βιλερμπάν συνέχισαν να προσφέρουν «φτωχό» θέαμα στη 2η περίοδο, αφού ήταν άστοχοι σε δίποντα και τρίποντα. Οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν το α΄ μέρος, με 9/17 δίποντα και 4/13 τρίποντα, ενώ ο Σλούκας των 6 ασίστ στα πρώτα λεπτά είχε πάρει 7:54 χρόνο συμμετοχής σε δύο δεκάλεπτα, χωρίς να έχει πάρει επιθετική προσπάθεια. Ο Γκερσόν Γιαμπουσελέ «έγραψε» το 24-28, με τον Σπανούλη να ευστοχεί σε τρίποντο, 27-28. Ο Γιαμπουσελέ έφτασε τους 9 πόντους στη 2η περίοδο, οι Ισμαέλ Μπακό και Ντέιβιντ Λάιτι μετρούσαν από 5 και 4 ριμπάουντ αντίστοιχα και ήταν έκδηλο πως αν κάτι δεν άλλαζε στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Μπαρτζώκα θα είχαν... πρόβλημα. Το ημίχρονο βρήκε τους Πειραιώτες στο -1, 33-34.

Χωρίς επιθετικές λύσεις, καθώς αδυνατούσε να μπει στη ρακέτα απέναντι στα ψηλά κορμιά της Βιλερμπάν και σταθερά άστοχος από την περιφέρεια, ο Ολυμπιακός συμβιβάστηκε σε 9 πόντους παραγωγικότητα στο 3ο δεκάλεπτο. Επιμέρους σκορ 9-17 έκανε η γαλλική ομάδα, με τον Γιαμπουσελέ να φτάνει τους 15 πόντους. Ακόμη και ο Κώστας Σλούκας ήταν σε κακή βραδιά και το +9 (42-51), από δίποντο του Λάιτι αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των φιλοξενούμενων καθώς και το σκορ της 3ης περιόδου.

Ό,τι χειρότερο συνέβη για την Ολυμπιακό με την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου. Ο Στραζέλ ευστόχησε σε τρίποντο και η Βιλερμπάν προσπέρασε και με +12, 42-54. Οι ΜακΚίσικ, Χάρισον και Σπανούλης «υπέγραψαν» σερί 7-0 (49-54) σε μια προσπάθεια αντίδρασης. Ο Γιαμπουσέλε και το τρίποντο του Νόρις Κόουλ... έκοψαν τη φόρα του κακού Ολυμπιακού το βράδυ της Παρασκευής (53-61). Ο Φαλ έφερε στο +10 την ομάδα του, 53-63 και ο Ολυμπιακός είχε να καλύψει 10 πόντους στα 3:35 λεπτά που απέμεναν, κάτι που δεν κατάφερε (63-69 τελικό).

Διαιτητές: Γκαρθία (Ισπανία), Παστούσιακ (Πολωνία), Κλιβάζ (Ελβετία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάρισον 13 (1), Χαραλαμπόπουλος 2, Σπανούλης 10 (2), Σλούκας 2, Βεζένκοφ 8 (1), Πρίντεζης 3, Ζαν-Σαρλ 6, Τζένκινς 2, Έλις 6, ΜακΚίσικ 11 (3)

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Τι Τζέι Πάρκερ): Καουντί 5 (1), Ντιό 3 (1), Φαλ 6, Ουόλτον 9 (1), Μπακό 2, Λάιτι 9, Γιαμπουσέλε 19 (3), Κόουλ 8 (2), Στραζέλ 8 (2)