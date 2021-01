Κοινωνία

Ο “Λέανδρος”... χτυπά με ψύχος, χιόνια, παγετό και καταιγίδες (εικόνες)

Έντονη η κακοκαιρία σε δυτική Μακεδονία και κεντρική Ελλάδα. Που χρειάζονται αλυσίδες.

Με ιδιαίτερη ένταση εμφανίστηκε ο "Λέανδρος" στην Κεντρική Ελλάδα.

Αμέσως μετά τα μεσάνυχτα οι χιονοπτώσεις επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την Ευρυτανία, την Δυτική Φθιώτιδα, τη Βόρειο Εύβοια αλλά και τη Φωκίδα.

Είναι ιδιαίτερα έντονες χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν δημιουργήσει προβλήματα.

Στην Ευρυτανία το χιόνι έχει ξεπεράσει τα 5 εκατοστά και ήδη τα μηχανήματα της Περιφέρειας ρίχνουν αλάτι και κρατούν ανοιχτό το δρόμο από Λαμία προς Καρπενήσι στις Ράχες Τυμφρηστού και από Καρπενήσι προς Αγρίνιο στο Μπαγασάκι.

Στα χωριά της Σπερχειάδας στη Δυτική Φθιώτιδα η χιονόπτωση είναι ιδιαίτερα έντονη και στα ορεινά χωριά όπως το Γαρδίκι και τα Πουγκάκια το ύψος του χιονιού έχει ξεπεράσει τα 10 εκατοστά.

Παρόμοιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν και στην περιοχή της Υπάτης από όπου και το παρακάτω βίντεο: χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα:

Ήδη μετά τη 01:00 τα ξημερώματα άρχισε να χιονίζει περιφερειακά της πόλης της Λαμίας βάζοντας σε κόκκινο συναγερμό το δήμο της Λαμίας.

Δεκάδες εκχιονιστικά μηχανήματα τόσο των Δήμων όσο και της Περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή και είναι έτοιμα να παρέμβουν σε κρίσιμα σημεία είτε ρίχνοντας αλάτι είτε απομακρύνοντας το χιόνι.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας που έχουν στα χέρια τους οι επιτελείς στην Περιφέρεια Στερεάς και τους Δήμους η ένταση των καιρικών φαινομένων αναμένεται τις πρωινές ώρες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο και η κυκλοφορία εξελίσσεται κανονικά σε όλα τα σημεία.

Ήδη τα εκχιονιστικά της Περιφέρειας Στερεάς έχουν ρίξει τόνους αλάτι στο δρόμο Λαμίας-Δομοκού έτσι ώστε να κρατήσουν ανοιχτά τα κρίσιμα σημεία όπως επίσης και στο δρόμο Λαμίας Καρπενησίου και Λαμίας 'Αμφισσας.

(εικόνα απο την Υπάτη)

Μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κανένα πρόβλημα στο εθνικό οδικό δίκτυο ιδιαίτερα στη ΠΑΘΕ Αθηνών-Θεσσαλονίκης ενώ δεκάδες εκχιονιστικά μηχανήματα παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό σταθμευμένα σε κρίσιμα σημεία του δικτύου αναμένοντας την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Ωστόσο, όιπως μετέδωσε η εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" του ΑΝΤ1, λόγω παγετού, νωρίς το πρωί διακόπηκε η διέλευση οχημάτων και δη φορτηγών απο το ύψος της Γέφυρας Καλφτάκη, στο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία. Παράλληλα, στην εκπομπή έγιναν ζωντανές συνδέσεις με το χιονισμένο καταφύγιο "Μπάφι" στην Πάρνηθα, αλλά και περιοχές ανά την Ελλάδα, όπως η Φλώρινα, όπου το ύψος του χιονιού έχειμ φτάσει τα 40 εκατοστά:

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., "λόγω της εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων και για την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, από τις 05:45 απαγορεύεται η κυκλοφορία παντώς είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος της Γέφυρας Καλυφτάκη (στην Κηφισιά) μέχρι το Σχηματάρι", δηλαδή για μήκος περίπου 50 χιλιομέτρων. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης οδικής βοήθειας και τα φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι





Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα - Αλυσίδες στην Αττική

Ακόμη, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λεωφόρο Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω καθώς και σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών άνω των 3.5 τόνων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, στο ρεύμα προς Θήβα.

Η κίνηση των ΙΧ οχημάτων από το 4ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών, στο ρεύμα προς Θήβα, γίνεται μόνο με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.





Αλυσίδες σε τμήματα του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας

Με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω χιονόπτωσης και παγετού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, αντιολισθητικές αλυσίδες απαιτούνται στη Χαλκιδική:

από το 55 έως το 85 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη)

διασταύρωση Βάβδου έως Βάβδο

δημοτικό διαμέρισμα Παλαιοκάστρου – Ταξιάρχη

δασική οδό Πολυγύρου – Ταξιάρχη (μέσω Τσουκαλά)

Στην Πέλλα, στο επαρχιακό & δημοτικό οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας

Στο Κιλκίς, στην παρχιακή οδό Καστανερής – Λιβαδίων.

Πηγή εικόνων: lamiareport.gr