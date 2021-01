Life

“Πρωινοί Τύποι”: Ο Αντώνης Μαρτσάκης και οι μαντινάδες για τις μπαλωθιές και το αλκοόλ (βίντεο)

Τι λέει ο βιολιστής και τραγουδιστής για το βίντεο από δημοφιλείς καλλιτέχνες που “μιλούν στην γλώσσα” των Κρητικών, προσπαθώντας να τους ευαισθητοποιήσουν.

Ο Κρητικός Σύλλογος «Ανθρώπινη Ασπίδα» έφτιαξε, με τη βοήθεια δέκα Κρητικών καλλιτεχνών ένα βίντεο για να ευαισθητοποιήσει τους Κρητικούς, «μιλώντας στη γλώσσα τους».

Δέκα αγαπημένοι Κρητικοί, με «πρώτο» τον Βασίλη Σκουλά, με μαντινάδες λένε σε όλους τα δικά τους μηνύματα κατά των μπαλωθιών, κατά της οδήγησης μετά από την κατανάλωσης ποσότητας αλκοόλ και άλλες συμβουλές.

Ο δημοφιλής βιολιστής και τραγουδιστής, Αντώνης Μαρτσάκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», για την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία και το «κάλεσμα» που απευθύνεται στους συντοπίτες του: