Κορονοϊός: πρεμιέρα στον εμβολιασμό των ηλικιωμένων άνω των 85 ετών

Χρησιμες οδηγίες για τα ραντεβού και την μετάβαση στα εμβολιαστικά κέντρα.

Ξεκινάει σήμερα ο εμβολιασμός, των ατόμων άνω των 85 ετών, ενώ σε εξέλιξη είναι ο εμβολιασμός για τους υγειονομικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Ο εμβολιασμός θα γίνει με δυο δόσεις, όπως υπαγορεύουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και η παρασκευάστρια εταιρία του εμβολίου. Η πανδημία που ταλαιπωρεί ακόμα τον πλανήτη, έδειξε ότι η πιο ευάλωτη ομάδα πληθυσμού είναι τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών.

Η μεγάλη ηλικία συνδέεται με τη γήρανση του ανοσολογικού συστήματος, με τη συνύπαρξη και άλλων παθολογικών καταστάσεων. Αλλά αυτό που φάνηκε είναι ότι ανεξάρτητα και από αυτούς τους δύο παράγοντες, μόνη η ηλικία αποτελεί τον σημαντικό παράγοντα αυξημένου κινδύνου. Επομένως, σε όλα τα προγράμματα εμβολιασμού όλων των χωρών, η πρώτη ομάδα μετά τους υγειονομικούς που ήδη και στη χώρα μας εμβολιάστηκαν και τις κλειστές δομές, είναι τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών.

Οδηγίες για την ημέρα του προγραμματισμένου ραντεβού

Την ημέρα του προγραμματισμένου ραντεβού, ο πολίτης μεριμνά για την έγκαιρη προσέλευσή του στο Εμβολιαστικό Κέντρο (τουλάχιστον 15' πριν από την ώρα του ραντεβού), με στόχο να διευκολυνθεί η ομαλή ροή της διαδικασίας εμβολιασμού και να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις. Σημειώνεται ότι, την ημέρα του ραντεβού, ο πολίτης οφείλει:

Να φέρει την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων του.

Να γνωρίζει τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του ραντεβού του.

Επιπλέον, να φέρει τον κωδικό QR, όπως δημιουργήθηκε κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (γραπτό μήνυμα SMS ή e-mail).

Χαιρετίζοντας την έναρξη των εμβολιασμών, σε ανάρτηση του στα social media, το Υπ. Υγείας κάνει αναφορά στον κ. Χρήστο, 91 ετών, που εμβολιάσηκε στην Βέροια, αψηφώντας και τις άσχημες καιρικές συθήκες: