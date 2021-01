Κόσμος

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Η Πελόζι ζητά ποινικές διώξεις βουλευτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία του Καπιτωλίου διερευνά αν μέλη του Κογκρέσου "ξενάγησαν" ανθρώπους μέσα στο Καπιτώλιο.

Οποιοδήποτε εκλεγμένο μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, που αποδειχθεί ότι βοήθησε τον όχλο υποστηρικτών του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εισβάλει στο Καπιτώλιο, θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπο με ποινική δίωξη, δήλωσε χθες η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Η Δημοκρατική βουλευτής Μίκι Σέριλ κατηγόρησε ορισμένους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές ότι βοήθησαν τους υποστηρικτές του Τραμπ, λέγοντας ότι είδε συναδέλφους της να οδηγούν ομάδες σε «αναγνωριστικές» ξεναγήσεις στο Καπιτώλιο την προηγούμενη ημέρα της εισβολής, στις 5 Ιανουαρίου.

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου εάν θα υπάρξουν ενέργειες εναντίον βουλευτών που ενδέχεται να έκαναν ξεναγήσεις στο Καπιτώλιο την ημέρα πριν από την επίθεση.

«Αν αποδειχθεί στην πραγματικότητα ότι μέλη του Κογκρέσου ήταν συνεργοί σε αυτήν την στάση, αν βοήθησαν και υπέθαλψαν τα εγκλήματα, μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν μέτρα πέρα από το Κογκρέσο, με άσκηση διώξεων για αυτό», δήλωσε η Πελόζι.

Η Αστυνομία του Καπιτωλίου διερευνά αν μέλη του Κογκρέσου ξενάγησαν ανθρώπους μέσα στο Καπιτώλιο την προηγούμενη ημέρα της επίθεσης. «Το θέμα βρίσκεται υπό διερεύνηση», δήλωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Καπιτωλίου, Εύα Μαλέκι.

Περισσότεροι από 30 Δημοκρατικοί βουλευτές, συμπεριλαμβανομένης της Σέριλ, ζήτησαν πληροφορίες από τους εν ενεργεία φρούραρχους της Βουλής και της Γερουσίας και τον εν ενεργεία αρχηγό της Αστυνομίας του Καπιτωλίου για το ποιοί βρίσκονταν μέσα στο κτίριο στις 5 Ιανουαρίου.

Εσωτερικές έρευνες ξεκινήσαν στους κόλπους αμερικανικών υπουργείων, μεταξύ άλλων σε εκείνα της Δικαιοσύνης και της Άμυνας, για να αξιολογήσουν την προετοιμασία τους και την απάντησή τους στην επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου, ανακοίνωσαν χθες οι γενικοί επιθεωρητές τους. Ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Δικαιοσύνης Μάικλ Χόροβιτς, εξήγησε πως σκοπεύει να καθορίσει εάν «τα πρωτόκολλα, οι πολιτικές και οι υφιστάμενες διαδικασίες» στο υπουργείο αυτό, που επιβλέπει το FBI, «επηρέασαν την ικανότητα των υπηρεσιών του να προετοιμαστούν και να απαντήσουν αποτελεσματικά» σε αυτά τα γεγονότα.

Μια αναφορά της υπηρεσίας πληροφοριών της Αστυνομίας του Καπιτωλίου προειδοποιούσε στις 3 Ιανουαρίου ότι το Κογκρέσο μπορεί να αποτελέσει στόχο βίαιων διαμαρτυριών από τους υποστηρικτές του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Washington Post.

Η εσωτερική αναφορά δεν φαίνεται να κοινοποιήθηκε ευρέως με άλλες υπηρεσίες δυνάμεων επιβολής του νόμου, ανέφερε η Post.