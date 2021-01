Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: “click away” αν υπάρξει συνωστισμός – Χωρίς “ρολόι” τα ραντεβού στα κομμωτήρια

Τι είπε για το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, τα μέσα μεταφοράς, το κυνήγι και το ψάρεμα. Τι θα γίνει με την εστίαση. «Ελπίδα και αγωνία» εκφράζουν ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ.

«Χωρίς χρονικό περιορισμό θα γίνονται οι επισκέψεις σε κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, όπου οι πελάτες πηγαίνουν με ραντεβού», διευκρίνισε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σημειώνοντας ότι στα εν λόγω καταστήματα ο πελάτης θα μπορεί να μείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η παροχή υπηρεσιών για την οποία έχει μεταβεί σε αυτά, πάντοτε με την αποστολή του σχετικού sms.

Όπως τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης, αναφορικά με το νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς απο την Δευτέρα, ο χρονικός περιορισμός των δύο ωρών αφορά τις επισκέψεις σε καταστήματα για αγορές, αναφέροντας ότι στόχος είναι η διευκόλυνση των ανθρώπων της αγοράς και των καταναλωτών και τονίζοντας ότι πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση ο συνωστισμός και οι συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους.

Είπε ακόμη ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στον μέγιστο αριθμό των επιβατών ανά ταξί, ενώ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου προβλέπεται μειωμένος αριθμός επιβατών, αρκεί όλοι να φορούν μάσκα και να τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες.

Αναφορικά με την αύξηση του προστίμου για άσκοπη μετακίνηση από τα 300 στα 500 ευρώ, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «η Πολιτεία δεν θέλει να επιβάλλει πρόστιμα, αλλά να τηρούνται τα μέτρα και οι κανόνες, για να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να λειτουργήσει η αγορά και η οικονομία. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η αύξηση του προστίμου θα ανασταλεί για λίγες ημέρες».

«Στο τέλος της πανδημίας θα γίνει ο τελικός απολογισμός και θα προκύψουν οι κλάδοι που πρέπει να στηριχθούν περαιτέρω με μέτρα ενίσχυσης», διευκρίνισε ο Αν. Υπ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι έπονται αποφάσεις για άνοιγμα όσων καταστημάτων παραμένουν κλειστά, όπως τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, ενώ αναφορικά με την εστίαση είπε ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις εξαρτώνται από τις εισηγήσεις της επιστημονικής επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, είπε ότι ήδη ο κλάδος της εστίασης είναι αντιμέτωπος με λουκέτα, αναφέροντας ότι ενδεικτικά 40 εστιατόρια και συναφείς επιχειρήσεις στο Κολωνάκι και την γύρω περιοχή έχουν «κατεβάσει ρολά», ενώ εξέφρασε τις ενστάσεις του για την παράταση του lockdown στον κλάδο, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα η λειτουργία των καταστημάτων δεν έχει συνδεθεί με αύξηση των κρουσμάτων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, έκανε λόγο για «ανέλπιστη απόφαση» από την Κυβέρνηση, αναφορικά με την επαναλειτουργία της αγοράς, επισημαίνοντας ότι οι επαγγελματίες θα τηρήσουν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Πάντως, ο Νίκος Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι εφόσον δεν τηρηθούν τα μέτρα σε κάποια περιοχή και παρατηρηθεί συνωστισμός και άλλα προβλήματα, θα υπάρξει «πισωγύρισμα» στο πλαίσιο που θα ισχύει για τις αγορές, λέγοντας ότι θα χαρακτηριστεί ως «κόκκινη» εμπορικά η εν λόγω περιοχή και θα ισχύει σε αυτήν πλέον υποχρεωτικά η μέθοδος του click away, που θα ισχύει από την Δευτέρα στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές, που βρίσκονται υπό αυστηρό lockdown.

πως και την προηγούμενη φορά, το κυνήγι και το ψάρεμα είχαν επιτραπεί σε δεύτερο χρόνο, κάτι ανάλογο αναμένεται κι αυτήν την φορά από τους ειδικούς, διευκρίνισε ο Αν. Υπ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης.