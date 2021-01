Κοινωνία

“Λέανδρος” - Στερεά Ελλάδα: που χρειάζονται αλυσίδες

Αναλυτικά οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών σε σημεία του οδικού δικτύου. Που γίνεται μόνο με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων η κίνηση των ΙΧ

(εικόνα αρχείου)

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, με ανακοινωση της στις 09:45, ενημερώνει ότι η κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, λόγω χιονοπτώσεων, είναι η εξής:

Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, ωφέλιμου φορτίου άνω των 1,5 τόνων, στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την 56,728η χ/θ έως την 121,250η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου).

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, ωφέλιμου φορτίου άνω των 1,5 τόνων, στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη και από την 56,728η χ/θ έως την 93,000η χ/θ (Διόδια Θηβών), με την κίνηση των λοιπών οχημάτων να πραγματοποιείται κανονικά..

Επιπλέον, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη στην:

Επαρχιακή οδό Θηβών – Λιβαδειάς, από την 14η χ/θ έως το Μαυρομμάτι Βοιωτίας.

Επαρχιακή οδό Αράχωβας – Επταλόφου, έως την 14ηχ/θ

Επαρχιακή οδό Επταλόφου (διασταύρωση Σκαμνός) – Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, από την 13η χ/θ έως το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και

Επαρχιακή οδό Ελευσίνας – Σχηματαρίου, από την 12,500η χ/θ έως την 34,000η χ/θ.

Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, ωφέλιμου φορτίου άνω των 1,5 τόνων, στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχηματάρι, από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας προς Ν.Ε.Ο. Σχηματαρίου – Χαλκίδας.

Επιπλέον, απαγόρευση υφίσταται και στην Εθνική Οδός Χαλκίδας - Αιδηψού, από την 25η χ/θ έως την 42η χ/θ, με την κίνηση των λοιπών οχημάτων να πραγματοποιείται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην:

Παλαιά Εθνική οδό Καρπενησίου – Λαμίας, από την 8η χ/θ έως την 12η χ/θ,

Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας, από την 12η χ/θ έως την 25η χ/θ,

Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Στενώματος, από την 2η χ/θ έως την 17η χ/θ.

Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας, από την 3η χ/θ έως την 25η χ/θ,

Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Φουρνάς, από την 12η χ/θ έως την 22η χ/θ,

Επαρχιακή οδό Φουρνάς – Καρδίτσας, από την 2η χ/θ έως την 14η χ/θ,

Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Προυσού – Αγρινίου, από την 30η χ/θ έως την 45η χ/θ,

Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Χιονοδρομικού Κέντρου, από την 1η χ/θ έως την 15η χ/θ.

Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, ωφέλιμου φορτίου άνω των 1,5 τόνων, στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την 121,250η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 242,079η χ/θ (Α/Κ Ραχών).

Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην:

Παλαιά Εθνική οδό Αντιρρίου – Λιδορικίου, από την 25η χ/θ έως την Ιερά Μονή Βαρνάκοβας,

Παλαιά Εθνική οδό Αντιρρίου – Λιδορικίου, από την 25η χ/θ έως την 42η χ/θ (Χάνι Ρέρεση),

Επαρχιακή οδό Γραβιάς – Καλοσκοπής – Πυράς – Μαυρολιθαρίου – Καστριώτισσας,

Επαρχιακή οδό Γραβιάς – Καστελλίων – Οινοχωρίου,

Επαρχιακή οδό Γραβιάς – Βάργιανης,

Επαρχιακή οδό Πολύδροσου – Άνω Πολύδροσου – Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού,

Επαρχιακή οδό Πολύδροσου – Επταλόφου – Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού,

Επαρχιακή οδό Τειχίου – Περιθιώτισσας,

Επαρχιακή οδό Λιδωρικίου – Πενταγιούς – Αρτοτίνας,

Επαρχιακή οδό Λιδωρικίου – Συκιάς – Αθανασίου Διάκου και

Επαρχιακή οδό Μαλανδρίνου – Αμυγδαλιάς – Σώταινας – Μηλιάς – Μακρινής