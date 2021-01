Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο νοσοκομείο βρέφος 2,5 μηνών

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Τι λένε οι γιατροί.

Στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών νοσηλεύεται να μωράκι μόλις 2,5 μηνών που διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό.

Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με πληροφορίες δεν προβληματίζει τους γιατρούς καθώς δεν κρίνεται σοβαρή και αναμένται να το ξεπεράσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Πηγή: Thebest..gr