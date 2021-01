Κοινωνία

“Λέανδρος” - Αττική: χιόνια και προβλήματα στην κυκλοφορία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια τμήματα του οδικού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Που αλλού η κίνηση γίνεται μόνο με αλυσίδες.

Με κρύο, χιονοπτώσεις στα ορεινά του Λεκανοπεδίου και προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αττική "περνά" από την περιοχή το βαρομετρικό χαμηλό "Λέναδρος", που ενσκήπτει με έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Χιονίζει από το πρωί στα ορεινά της Αττικής, όπου η Αστυνομία έκλεισε ήδη δρόμους και προχώρησε σε μερικές απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, για την ασφάλεια των πολιτών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού που σχεδιάστηκε κατά την χτεσινή μεγάλη σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στην Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., "λόγω της εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων και για την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, από τις 05:45 απαγορεύεται η κυκλοφορία παντώς είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος της Γέφυρας Καλυφτάκη (στην Κηφισιά) μέχρι το Σχηματάρι", δηλαδή για μήκος περίπου 50 χιλιομέτρων. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης οδικής βοήθειας και τα φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα - Αλυσίδες στην Αττική

Ακόμη, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λεωφόρο Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω καθώς και σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών άνω των 3.5 τόνων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, στο ρεύμα προς Θήβα.

Η κίνηση των ΙΧ οχημάτων από το 4ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών, στο ρεύμα προς Θήβα, γίνεται μόνο με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων





Επιπλέον, κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι:

η οδός Αναπαύσεως, από το Νεκροταφείο Παπάγου προς τον Υμηττό

η περιφερειακή οδός Αλίμου – Κατεχάκη, προς την θέση Καλοπούλα, από το ύψος του πυροφυλακίου Καισαριανής

η περιφερειακή οδός Πεντέλης – Νέας Μάκρης, από το ύψος του 414 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομέιου

η Λεωφόρος Διονύσου, από το ύψος της Λ. Θησέως

η Λεωφόρος Φυλής προς την Μονή Κλειστών, από το ύψος της τελευταίας ταβέρνας.

η οδός Τατοϊού, 2 χιλιόμετρα μετά το πρώην βασικο κτήμα με τα ανάκροτα, στο ρεύμα προς Κατσιμίδι

κυκλοφορία των οχημάτων και σε αρκετές άλλες περιοχές της Στεράς Ελλάδας Οι αλυσίδες ειναι απαραίτητες για την