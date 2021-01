Κοινωνία

Έκρυβε την ηρωίνη στο... ταμπλό του αυτοκινήτου

Χειροπέδες σε μια γυναίκα πέρασαν οι αστυνομικοί. Που την συνέλαβαν.

Ποσότητα ηρωίνης, που ξεπερνά τα τρία κιλά, βρέθηκαν στην κατοχή μίας 33χρονης, η οποία συνελήφθη στα διόδια του Ισθμού της Κορίνθου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ύστερα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει αστυνομικοί της Ασφάλειας Κορίνθου, σταμάτησαν στα διόδια το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 33χρονη.

Σε έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο ταμπλό του αυτοκινήτου περισσότερα από τρία κιλά ηρωίνης. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κορίνθου συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.