Κοινωνία

“Λέανδρος” - Δυτική Μακεδονία: που είναι απαραίτητες οι αλυσίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα σημεία όπου εντοπίζονται προβλήματα στην κυκλοφορία των ΙΧ. Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας "Λέαδρος", με ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, καθώς και στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά, πλην των ακόλουθων σημείων, όπου διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων:

13 ο έως 54 ο χλμ Επ. Ο. Γρεβενών - Σαμαρίνας.

έως 54 χλμ Επ. Ο. Γρεβενών - Σαμαρίνας. 13 ο έως 45 ο χλμ. Επ. Ο. Γρεβενών - Χ/Κ Βασιλίτσας.

έως 45 χλμ. Επ. Ο. Γρεβενών - Χ/Κ Βασιλίτσας. 13 ο έως 45 ο χλμ. Επ. Ο. Γρεβενών - Περιβολίου (και προς την Τ.Κ. Σπηλαίου).

έως 45 χλμ. Επ. Ο. Γρεβενών - Περιβολίου (και προς την Τ.Κ. Σπηλαίου). 20ο έως 35ο χλμ. Επ. Ο. Γρεβενών - Κρανιάς (και προς Τ.Κ. Πριονιών, Καλλιθέας και Μικρολίβαδου).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το Εθνικό, Δημοτικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο .

Η κυκλοφορία των οχημάτων σ τον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής , διεξάγεται κανονικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στην Εγνατία Οδό (Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Κοίλων), καθώς και σε όλο το Εθνικό, Δημοτικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το Εθνικό, Δημοτικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού (Α-27) Φλώρινας-Νίκης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας συμβουλεύει τους πολίτες, σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών φαινομένων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό συστήνει στους πεζούς:

Να περπατούν με μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές και νυκτερινές ώρες, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δρόμοι να είναι παγωμένοι.

Να φροντίσουν να φορούν τα κατάλληλα υποδήματα όταν πρόκειται να μετακινηθούν.

Να προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Να αποφεύγουν να περπατούν στα τμήματα των δρόμων και των πεζοδρομίων όπου υπάρχει παγετός.

Παράλληλα, οι οδηγοί:

Να φροντίζουν το όχημά τους να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες.

Να χρησιμοποιούν πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός, κ.λπ.).

Να φορούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

Να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου αν πρόκειται να ταξιδέψουν.

Να ελέγχουν την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου τους.

Να φροντίζουν ώστε να είναι εφοδιασμένοι με αρκετά καύσιμα.

Να μειώνουν ταχύτητα και να αφήνουν αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορούν να σταματήσουν με ασφάλεια.

Να μη φρενάρουν απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπούν της πορείας τους. Με τον ίδιο τρόπο να λειτουργούν και όταν πρόκειται να επιταχύνουν ή να στρίψουν.

Να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα.

Να διατηρούν τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός τους πάντα καθαρούς.

Να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα για να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματός τους.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διασχίζουν γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις και δρόμους που δεν είναι πολυσύχναστοι.